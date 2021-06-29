Я сама по себе: сестра Бритни Спирс объяснила, почему не отреагировала на скандал с опекунством

Джейми Линн Спирс нарушила молчание в социальных сетях и рассказала, почему не оставила слова поддержки после того, как Бритни выступила против отца в суде. По ее мнению, сестра должна была сама поднять голос, а слова поддержки не требуют распространения.

Почему сестра не поддержала Бритни

Несмотря на волну критики в соцсетях, из-за чего Джейми выключила комментарии к своим сообщениям в инстаграме, 30-летняя женщина убеждена, что говорить что-то о Бритни и ее отце, когда между ними были проблемы, было бы неправильно. Она дождалась, пока та выступила в суде, и сейчас продолжает полностью ее поддерживать в деле опекунства отца.

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"Я думаю, это очевидно, что с самого рождения я любила, обожала и поддерживала свою сестру. Мне все равно, хочет ли она бежать в тропический лес и родить миллион детей, или же она хочет вернуться и продолжить покорять мир, как она делала это много раз раньше. В любом случае мне ничего ни получать, ни терять.

Эта ситуация никак не влияет на меня, потому что я всего лишь ее сестра, которая заботится лишь о ее счастье. Я сделала осознанный выбор в своей жизни: участвовать в ее жизни только как ее сестра. Возможно, я не поддержала ее так, как хотелось бы публике, с помощью хэштега в соцсети (#FreeBritney, – Showbiz). Но я могу заверить, что поддерживала свою сестру задолго до того, как он появился, и я буду поддерживать ее еще долго после этого", – поделилась сестра Бритни.

Джейми Линн Спирс добавила, что работает на себя с девяти лет и сама оплачивает свои счета с 10 лет. Поэтому, по ее мнению, она не обязана отчитываться перед публикой за свои действия.

"Моя сестра знает, что я люблю и поддерживаю ее. Это единственный человек, которому я чем-то обязана. Я не моя семья, я сама по себе. Я говорю за себя. Я так горжусь ею за то, что она использует свое право голоса. Я так горжусь ею за то, что она попросила нового адвоката, как я велела ей сделать много лет назад. Если прекращение опекунства, или полет на Марс, или что-то еще, чего она хочет, сделает ее счастливой, я поддержу это на 100%. Потому что я поддерживаю свою сестру. Я люблю свою сестру. Всегда любила и всегда буду любить", – подытожила женщина.

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