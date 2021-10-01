Я с родней до сих пор не общаюсь, – солистка Go_A о сложном детстве и отношениях с мамой

Украинская исполнительница Екатерина Павленко из группы Go_A, который получил на Евровидении 5 место, дала откровенное интервью для шоу "Слава+". на "Люкс ФМ". Звезда поделилась, что после тяжелого детства до сих пор имеет напряженные отношения с родными, но не отказывается с ними общаться.

Сразу после Евровидения-2021 Екатерина Павленко в одном из интервью призналась, что у нее напряженные отношения с матерью. После возвращения с конкурса в Роттердаме мама ее не поддержала, и они вообще не общались на эту тему. Она признавалась, что мама хочет, чтобы Екатерина вернулась на работу в городок Березань Киевской области, где она более трех лет руководила хором ветеранов.

К слову Мы на эту тему не говорили, – солистка Go_A о реакции мамы на ее успех на Евровидении

"Я созванивалась с мамой, но мы на эту тему не говорили. Мне кажется, она не осознает этого. Она меня спросила, когда я возвращаюсь на работу в Березань", – рассказывала солистка группы Go_A. Также мама не приезжала в аэропорт Киева, чтобы встретить дочь с Евровидения, но приехали люди из Березани.

Екатерина Павленко с дедушкой / Скриншот с видео программы "ЖВЛ"

Также Екатерина Павленко делилась историей о тяжелом детстве, ведь она росла без отца, а мать была военной. Из дома, где прошло детство Екатерины, их с мамой однажды попросили уйти – когда умер дедушка, во время раздела имущества маме не дали ничего. Некоторое время девушка с мамой жили в холодном доме без окон, а впоследствии их и оттуда выгнали, из-за чего те постоянно жили у знакомых. Мама за свою зарплату снять жилье не могла. Из-за плохих условий и холода Павленко часто болела и даже пережила 2 операции, после которых могла не выжить.

"Желание вырваться из замкнутого круга двигало меня с детства"

Такая история вызвала немалое обсуждение в обществе. Сейчас Екатерина Павленко призналась, что не ожидала от себя таких откровений на всю Украину, но ее мотивировало то, что лучше пусть это расскажет она, чем другие журналисты из чужих уст. Она добавила, что когда рассказала собственную историю, то начала получать от людей сотни подобных с благодарностями.

Сейчас у нее с родными нейтральные отношения. Она полностью отделила свою жизнь и родственников.

Они (родственники, – Showbiz 24) все понимают, навязчивого общения нет. Есть родственники, которые начали мне передавать приветы. Но, честно говоря, я с родней до сих пор не общаюсь и у меня нет к ним каких-то негативных эмоций, у меня к ним – никаких претензий. Я наоборот благодарна за каждую минуту своей жизни за то, что я сейчас такая, как есть. Я ничего не боюсь, у меня сформировалась закаленность,

– констатировала звезда.

Что касается отношений с матерью, то она не прекратила с ней общаться, но личным тоже не делиться. Ситуацию с Евровидением она решила не комментировать.

"Мы общаемся, мы созваниваемся, она ко мне приезжает переночевать. У нас сложные отношения и нет желания все рассказывать, потому что на это уйдет половина жизни. Но нет такого, что я не беру трубку или говорю: "Не звони мне", – пояснила артистка.

Маленькая Екатерина Павленко с мамой / Скриншот из видео программы "ЖВЛ"

В детстве у нее были гораздо более теплые отношения с мамой, но почему сейчас у нее такое напряженное общение – не знает. Вероятно, в ней сидят старые обиды. Она отмечает, что у нее случается "точка невозврата, после которой ее уже не остановить". Екатерина убеждена, что в ее с мамой отношениях не стоит что-то менять, потому что не считает необходимым кому-то что-то доказывать или самой меняться. Правда, она призналась, что ей всегда приятно видеть и наблюдать за теплыми отношениями в других семьях. И такую модель отношений она бы выбрала для своей семьи.

Также Павленко добавила, что если в детстве у многих есть примеры людей, которыми хочется быть, то у нее были такие примеры, которыми точно не хочется. И именно такое желание вырваться из замкнутого круга двигало ею с детства.

Интервью Екатерины Павленко для шоу "Слава+": смотрите видео онлайн