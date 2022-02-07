"Я плакала, не могла остановиться": как Надя Дорофеева сходила к шаману в Мексике

В январе Надя Дорофеева и Владимир Дантес отправились на отдых в Мексику. На популярном курорте они сходили к шаману. Как выяснилось, обряд "очищения" закончился для певицы слезами.

В Тулуме звездные супруги отдыхали несколько недель и успели попасть на нашумевшую церемонию Темаскаль, которую им советовали Руслан Квинта с DJ Nana. Удивительно, но Надя Дорофеева и Владимир Дантес вышли от шамана с кардинально разными эмоциями.

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Надя Дорофеева об обряде "очищения" в Мексике

Как рассказала певица, древний ритуал проходил в бане, где было очень жарко. Он длился три часа. Все это время шаман пел, а они с Дантесом и другими туристами один за другим рассказывали о страхах, которые хотят побороть.

Сначала обряд "очищения" веселил мужа Дорофеевой. Первые два круга он смеялся и шутил, а на четвертом понял всю серьезность церемонии. Так, Владимир Дантес вышел из бани безэмоциональным, а певица, наоборот, заливалась слезами.

Он вышел с холодной головой, ему очень понравилось. Я плакала, не могла остановиться. Было ощущение очищения,

– призналась Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес в Тулуме / Фото из инстаграма певца

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Интересно, что Темаскаль испробовала на себе еще одна украинская звезда – Настя Каменских. К шаману она ходила с мамой и подругой Анной Андрийчук, когда снимала реалити "Девочки рулят" в Мексике. После ритуала певица тоже плакала, чуть не доведя себя до истерики.