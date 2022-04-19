Я осталась и женой, и матерью, – Зеленская поделилась, чем занимается во время войны

Первая леди Украины Елена Зеленская с начала полномасштабного вторжения России дала не одно интервью иностранным медиа. Сейчас она призналась, какую работу выполняет, пока ее муж принимает сверхсложные решения во время войны.

Елена Зеленская поделилась, что быть женой президента – значит действовать ответственно, особенно во время войны. Сейчас она не только мать их детей, но и жена, которая тоже должна принимать сложные вызовы во время российского вторжения. Потому она занялась вопросами эвакуации и медийной поддержкой за границей.

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"Я осталась и женой, и матерью. Страх и защита собственной семьи – не единственное, что сейчас нужно делать. Я и моя команда пытаемся каждый день работать, чтобы помочь маленьким украинцам добраться до безопасного места. Так была создана инициатива "Маршрут жизни ", которая совместно с Минздравом, врачами Детской больницы во Львове, зарубежными медиками, волонтерами и благотворителями эвакуирует онкобольных детей из Львова в Европу, чтобы они могли и дальше бороться с болезнью там", – рассказала Елена.

Зеленская добавила, что в частности активно участвует в эвакуации детей-сирот, оставшихся без попечения родителей детей и инвалидов. Она контролирует весь процесс, чтобы они были безопасно доставлены в европейские города.

И еще одна моя миссия рассказать всему миру, что в Украине идет настоящая война, где погибают тысячи взрослых и детей. Продолжаю призывать все международное сообщество не молчать,

– добавила супруга Владимира Зеленского.

Отметим, что за почти 2 месяца войны Елена Зеленская пообщалась с журналистами: