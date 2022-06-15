"Я очень экономна": Илона Гвоздева назвала сумму, которую потратила за два месяца в Италии

В марте Илона Гвоздева с мамой и двумя детьми уехала в Италию. В городке близ Рима они бесплатно жили и ели два месяца. Однако эта поездка обошлась танцовщице в несколько десятков тысяч гривен.

В Италию 33-летняя Илона Гвоздева добиралась три дня. Она ехала на собственном автомобиле, а по дороге останавливалась в отелях. Только за горючее в одну сторону звезда заплатила почти 8 тысяч гривен, поэтому свое пребывание за границей считает достаточно бюджетным.

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Сколько Гвоздева потратила в Италии за два месяца

Я потратила около 80-90 тысяч гривен за два месяца. Это включая дорогу туда и обратно, пребывание в отелях, одежду, еду. Мне кажется, что я очень экономно находилась эти два месяца за границей,

– заявила Илона Гвоздева.

Она отметила, что итальянская семья из городка Ангуиллара-Сабация приняла их бесплатно, так что они не платили ни за жилье, ни за еду.

"Они нас кормили бесплатно, они моих детей забирали на какие-то кружки, водили нас в ресторан. Если бы не они, кажется, мое путешествие обошлось бы почти вдвое дороже", – допустила танцовщица.

Брала ли танцовщица выплаты от правительства Италии

Социальную помощь в Италии Илона Гвоздева не оформляла ни на себя, ни на детей. Поступила она так с точки зрения психологического состояния, ведь не хотела ни к чему привязываться.

"Мне казалось, что если я забросила бы это зернышко, немножечко зацепилась там, и у меня есть еще год пребывания, я могу претендовать на официальную заработную плату, я просто уже не выезжала бы до момента пока не закончится война. А там и дети в садик, и в школу, и я думаю: "Нет, лучше ничего здесь не делать", – объяснила звезда.

шоуменнапример, оформил временную защиту во Франции, поэтому он и его семья – жена, мама, теща и трое детей – до сентября получают ежемесячное пособие в размереКроме того, еженедельно им бесплатно предоставляют продуктовые наборы.

Уже в середине мая Илона Гвоздева с мамой и двумя детьми вернулась в Украину, потому что больше не могла жить без мужа. Сейчас ее семья находится дома под Киевом.

Полное интервью Илоны Гвоздевой со Славой Деминым: смотрите видео онлайн (о расходах в Италии – на 5:13)