Я не Катя Кухар, – Ольга Харлан прокомментировала участие в "Танцах со звездами".

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан согласилась на участие в новом сезоне "Танцев со звездами". За несколько недель до прямых эфиров она призналась – настроена раскрыться и показать себя разной. Фехтовальщица готова к поддержкам, однако для этого ей нужен сильный партнер.

После провала на Олимпийских играх в Токио Ольга Харлан взяла паузу в карьере, чтобы "пожить жизнь без сабли". Зато в жизни чемпионки появятся танцы. Она призналась, что безумно волнуется перед стартом проекта, ведь знает, что прямые эфиры – это непросто.

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"Волнуюсь. Я осознаю ответственность, потому что прямые эфиры – это очень сложно. У меня есть понимание обо всем напряжении, которое будет", – поделилась Ольга Харлан.

Еще в детстве, с 6 до 10 лет, она занималась танцами, поэтому считает этот вид спорта одним из самых красивых. "Танцы – это так красиво. Мне они всегда нравились и никогда не исчезали из моей жизни. Я помню какие-то движения, но терминология у меня на нуле", – заявила фехтовальщица.

30-летней Ольге Харлан, привыкшей скрывать свои эмоции, интересно раскрыться и показать себя в нежных, чувственных образах. Она готова "вытаскивать из себя", но для этого ей нужен сильный партнер, с которым она сможет выполнить хоть какие-то поддержки.

Я не хрупкая девушка, это правда. Я сильная, у меня мясная масса, поэтому крутить меня не будут. Я не Катя Кухар,

– с юмором заметила Харлан.

Напомним, на днях солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказывала, что отказалась от партнера на "Танцах со звездами" еще до старта прямых эфиров. Все потому, что танцовщик не верил в их победу. По его мнению, из-за легкомыслия певицы они "продержались бы недолго". Так, артистка подыскала нового партнера – "суперклассного чемпиона".