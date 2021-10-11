Я не играл роль, – экс-участник "Холостячки" Васко прокомментировал вылет из шоу

В 4 выпуске второго сезона "Холостячки" Злата Огневич попрощалась сразу с двумя мужчинами. Одним из них стал Васко Младенов, поскольку их общение было более дружеским, чем романтическим. Мужчина опубликовал трогательное сообщение, где поблагодарил Злату за их историю.

Васко поделился, что сначала хотел отправить Злате личное сообщение, но потом понял, что ему нечего стыдиться. Именно поэтому решил поделиться с текстом не только с "Холостячкой", но и со всеми, кто следил за их историей. Васко отметил, что зрители этого заслуживают.

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Васко о вылете из "Холостячки"

Участник реалити-шоу обнародовал чувственный кадр, на котором изображен вместе со Златой. Мужчина поделился, что сказка на проекте была невероятно красивой, безумно эмоциональной и по-настоящему волшебной, хотя и длилась недолго.

Спасибо тебе за ту палитру эмоций, которые я испытал с тобой за эти 4 эпизода. Мне нравились наши разговоры, шутки и легкость общения. Наше знакомство, незабываемые свидания, розы, улыбки, ароматы, откровения, рояль, песни, танцы, тени, взгляды... Ты вдохновила меня на творческий прорыв и я благодарен за это,

– написал Васко в публикации.

Младенов отметил, что с "холостячкой" он был настоящим, не играл роль. Хотя Злата не выбрала его, мужчина пожелал ей встретить настоящую любовь, от которой "будут бабочки в животе, которые заставляют задыхаться от нежности".



Злата Огневич и Васко / Фото из инстаграма Васко Младенова

Текст публикации Васко:

Сегодня я покинул проект, но закончилась ли наша с тобой история? Романтическая – да. Творческая – посмотрим. Я искренне желаю тебе найти того человека, с которым тебе будет хорошо во всем и при виде которого твои бабочки в животе будут порхать, заставляя задыхаться от нежности.

На этом проекте я на некоторое время выпал из ритма своей жизни, но получил незаменимый опыт и познакомился с прекрасными людьми, многих из которых могу назвать друзьями.

Как совершенно незнакомые и разные мужчины за короткое время могли стать мне близкими товарищами? Не знаю, но это случилось. С кем-то общался больше, с кем-то – меньше, но я ценю каждого.

Могу сказать точно, что на мне не было масок и я не играл роль. Я был собой так же как в социальных сетях, на телевидении, в жизни. Думаю, это видно.

Одна глава в моей жизни заканчивается, а другая начинается.