"Я не брошу ее": Оля Полякова вспомнила, как уговаривала мужа сбежать из Украины

Война застала Олю Полякову в Киеве. Сначала она с семьей уехала на Запад, а затем переехала во Францию на виллу россиянки Ники Белоцерковской. Звезда звала с собой и мужа, но он отказался идти против закона и убегать за границу.

Известно, что на период военного положения, которое было введено в Украине 24 февраля, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за границы государства. Оля Полякова хотела по-тихому вытащить любимого во Францию, но он был категорически против.

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Оля Полякова уговаривала мужа сбежать из Украины

Когда мы уезжали, я говорила своему мужу: "Может как-нибудь ты проедешь?" Он сказал категорическое нет, сказал фразу: "Эта страна дала мне все, я не брошу ее в этот момент. Ты забирай детей, спасай, а я останусь",

– вспомнила Оля Полякова.

Вадим Поляков действительно остался в Украине и, как уверяет певица, вступил в ряды терробороны. Правда, неизвестно, в Киеве или в другом регионе страны.

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Оля Полякова о любви к Украине

Звезда искренне призналась, что до утра 24 февраля не сознавала, в какой прекрасной стране жила. Сейчас ей болит за Украину, она как никогда раньше хочет вернуться домой.

"Сейчас у нас такая сильная любовь к Украине, к своей земле. Мы всегда знали, что у нас красивые виды, что нам неплохо живется, потому что никто из нас не требует каких-то поборов, нам было легко. Но такой любви к своей стране… Из сердца словно вырвали рану, и эта рана болит всем – и тем, кто остался, и тем, кто на фронте, и тем, кто в тылу, кто за границей", – эмоционально заявила Оля Полякова.

Полное интервью Оли Поляковой со Славой Деминым: смотрите видео онлайн