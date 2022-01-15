Как я могу сказать нет, – бывшая участница "НеАнгелов" Виктория намекнула, что выходит замуж

Бывшая солистка "НеАнгелов" Виктория Смеюха заинтриговала новым сообщением. В нем певица эмоционально признается в любви и намекает, что получила предложение.

Певица Виктория Смеюха во время январских отпусков улетела на Мальдивы вместе с бойфрендом. Его звезда в сети не показывает, но публикует откровенные сообщения.

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Виктория Смеюха намекнула на предложение

Бывшая солистка "НеАнгелов" опубликовала фото с отдыха, на котором позирует в черном купальнике. В подписи к фото она поделилась откровенным признанием.

"Я счастлива и задыхаюсь от любви! Хочется кричать на весь мир от переполняющих меня эмоций... как я могу сказать нет, конечно (да). Мое январское лето на Мальдивах, после страстей по-итальянски – это небесный дар или провидение?! Наконец-то ты нашел меня, хотя мы всегда были так близко и у всех на глазах. Мне бы молчать, но теперь я ничего не боюсь, потому что вместе мы сила", – написала певица.

Слова "как я могу сказать нет" изрядно заинтриговали поклонников. Теперь фаны подозревают, что Виктория получила предложение от бойфренда и выходит замуж.



Виктория Смеюха / Фото из инстаграма звезды

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