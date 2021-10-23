Я имею право на эмоции, – участник "Холостячки" Роман объяснил поведение на детекторе лжи

Роман Свечкоренко был одним из фаворитов Златы Огневич на проекте "Холостячка", однако в 6 выпуске стало известно, что он официально не оформил развод. Мужчина объяснил, что после проверки на полиграфе он был на эмоциях, поскольку имеет на это право. Особенно тогда, когда чувствует себя плохо.

Напомним, в 6 выпуске ведущий "Холостячки" Григорий Решетник решил проверить некоторых участников на детекторе лжи. Среди них оказался и психолог Роман Свечкоренко. Оказалось, что до начала съемок шоу мужчина официально не развелся.

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Роман Свечкоренко о поведении после полиграфа

После проверки на полиграфе Злата захотела лично пообщаться с Романом. Ее ошеломило то, что мужчина не рассказал ей всю правду. Свечкоренко тогда был очень эмоциональным и отмечал, что ни о чем не жалеет, а бракоразводный процесс – это лишь формальность.

Почему я был на эмоциях после полиграфа? Потому что я человек. И только после этого психолог. Я имею право на эмоции. Особенно тогда, когда чувствую себя плохо,

– подчеркнул Роман.

Свечкоренко подчеркнул, что он не хочет обсуждать прошлые отношения: "Мои отношения – это мои отношения. Прошлые они, теперешние или будущие, я не должен их с кем-то обсуждать. Тем более тогда, когда это делают на камеру на полиграфе, показывая всей стране".



Участник "Холостячки" Роман Свечкоренко / Фото из инстаграма Романа Свечкоренка

, Злата Огневич не попрощалась с Романом навсегда. Она отметила, что отпускает его до тех пор, пока он не оформит развод. Когда официально мужчина будет холостым, он сможет в любой момент

Текст публикации Романа Свечкоренка:

Почему я был на эмоциях после полиграфа? Отвечаю! Потому что я человек. Только после этого я психолог. Я имею право на эмоции. Особенно тогда, когда плохо себя чувствую. Почему плохо? Представьте ситуацию: вы знакомитесь с человеком, у вас все хорошо, вы начинаете узнавать друг друга, но времени, которое вы провели вместе, очень мало. Вы вот-вот только начали нормально общаться. Один раз. И тут вам говорят: "Ты сейчас идешь на полиграф". И даже, если считаете это просто отвратительно грязным действием, отказаться не можете, ибо, отказавшись от прохождения проверки, вы точно будете человеком, который что-то скрывает. Скажите, это нормально, когда выбора нет?

Почему было неприятно? Я не боюсь обсуждать свои прошлые отношения. Я не хочу их обсуждать! Я не из тех людей, которые будут после ссор или расставания приходить к друзьям и к девушкам, рассказывать, какая моя партнерша плохая. Даже если она не плохая, я все равно не буду обсуждать личное! А теперь вопрос. Я могу нервничать и быть недовольным, когда нагло врываются в мои границы? Полиграф был лишним! Я отвечал на вопросы, которые мне иногда задавала Злата! Для чего детектор лжи, если можно спросить лично и я отвечу?

Люди, которые пишут: "Ты ведешь себя не как психолог". Мне искренне жаль вас, потому что надо уметь насколько плотно засесть в ярлыках и шаблонах. Вопросы к вам, экспертам всего в этом мире. Если на меня нападут на улице и будут пытаться навредить мне или родным, мне надо по психотипам определять обидчиков, или защищаться любым способом? Мне все равно, что вы ответите, потому что я всегда буду отстаивать свои границы и границы своих родных! А психологом я буду на работе, а не в жизни! И еще одно. Мне безразлично на оценку моей экспертности. Тем, кому нужно, я всегда помогу и буду полезным. А кому не нужно – кнопка "не следить" и всего наилучшего. Достаточно агрессивно, как для психолога, я ответил?

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