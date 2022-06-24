"Я хочу домой": Потап написал Насте Каменских лирический трек о том, как хочет в Украине

Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину Настя Каменских с Потапом выехали в Испанию, так что войну на себе они не почувствовали. Однако в новой песне Back Home артистка призналась, что хочет домой.

Вместе с мужем Потапом Настя Каменских написала новый лирический трек на английском. Как передает пресс-служба, Back Home – это крик души самой певицы и почти 8 миллионов украинцев, вынужденных покинуть свои дома.

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Настя Каменских выпустила трек Back Home

В новую песню звездные супруги выплеснули всю палитру ностальгии по мирной жизни, боли за тем, как было до 24 февраля, и надежды, что все вернутся домой. Back Home, по словам певицы, – еще одно напоминание, что нам есть за что бороться.

У нас есть общая боль и общая мечта – чтобы война закончилась. Очень хочется, чтобы каждый оказался в своем доме, и каждый дом наполнился теплом и радостными эмоциями или детским смехом. Чтобы наша земля освободилась от этих ужасов. И все это превратилось в страшный сон, постепенно отошедший в прошлое,

– прокомментировала премьеру Настя Каменских.

Клип на новый трек артистка не снимала, но показала лирик-видео. В нем ее фото на фоне Паркового моста в Киеве, который мерцал сине-желтым в цвет украинского флага.

Настя Каменских – Back Home: слушайте песню онлайн

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Что Настя Каменских делает за границей

Сейчас певица активно выступает на благотворительных мероприятиях и концертах в поддержку Украины, поэтому домой, в дом под Киевом по соседству с Осадчей и Горбуновым, не спешит.

"Каждый раз выступая в поддержку Украины перед слушателями в разных уголках мира, я со слезами на глазах вспоминаю свой дом, друзей, родных, коллег и общие счастливые мгновения. Нас очень гостеприимно и искренне встречает весь мир. И мы за это безгранично благодарны. Но каждое сердце тянется на украинскую землю, к той счастливой обыденности, которая, к сожалению, разделилась на "до" и "после", – поделилась Каменских.