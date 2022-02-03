Я долго к этому шел, – Амадор Лопес официально стал гражданином Украины

Танцор из Венесуэлы Амадор Лопес уже более 20 лет живет и работает в Украине. Теперь артист официально стал гражданином нашего государства.

3 февраля Амадор празднует день рождения. Ему исполняется 39 лет. Лучший подарок он уже получил – украинский паспорт.

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Амадор Лопес стал гражданином Украины

На личной странице в инстаграме хореограф опубликовал селфи с украинским паспортом. На лице Амадора сияла улыбка. Видно, что он очень счастлив, ведь наконец-то осуществилась заветная мечта.

Теперь я гражданин Украины не только в сердце, но и на бумаге! Я долго шел к этому всеми возможными путями!

– поделился Лопес.

Танцор не скрывает искренней любви к Украине. Он поделился, что журналисты часто спрашивают у него о лучшем подарке, который получал на день рождения. Теперь у мужчины есть ответ, ведь официально стал украинцем.



Амадор Лопес стал гражданином Украины / Фото из инстаграма танцора

Реакция сети

В комментариях поклонники и коллеги Амадора поздравляют его с этим замечательным событием.

"Поздравляю, Амадор! Какой крутой подарок! И ярких событий в желанном статусе!"

"Поздравляю, дорогой друг! Будь самым счастливым и здоровым украинцем!"

"Поздравляю! На одного классного украинца стало больше! Пусть сладко живется в новом статусе!"

"Красавчик! Поздравляю с днем рождения! И круто, что на украинском!"

"Супер! Украина стала больше на одного красавчика!"

Текст публикации Амадора Лопеса:

Сегодня у меня день рождения! Я пишу вам на украинском! И эти два события взаимосвязаны. Наконец сбылась моя мечта! Теперь я гражданин Украины не только в сердце, но и на бумаге. Я получил паспорт и очень счастлив по этому поводу! Я долго шел к этому всеми возможными путями! Очень благодарен всем, кто мне помогал, а это огромное количество людей. И вот, этот важный для меня документ уже в руках. Журналисты часто спрашивают меня: "Какой подарок на день рождения запомнился больше всего?". Так вот, теперь имею точный ответ! Фамилия Лопес Родригес уже официально стало украинской!