Я чуть не расплакалась, – Иванна Онуфрийчук о первом дне Валентина с мужем-миллионером

35-летняя Иванна Онуфрийчук сыграла две роскошных свадьбы с миллионером Алмазом – на Мальдивах и в Киеве, однако никогда не забудет его сюрприз на их первый День влюбленных. Как это было, читайте в эксклюзиве 24 канала.

Украинка влюбила в себя казахского бизнесмена чуть больше двух лет назад, поэтому их первый День святого Валентина был 14 февраля 2020-го, передает 24 канал. Неожиданно для Иванны Онуфрийчук они праздновали его в люксовом отеле в Швейцарии со сказочными видами на Альпы.

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Иванна Онуфрийчук о первом дне Валентина с Алмазом

Алмаз хотел удивить любимую, поэтому связался с ее подругой-дизайнером и обустроил все так, будто Иванна летит в Швейцарию на съемки новой коллекции платьев. Девушке сказали, что фотосессия будет в студии в Женеве и в горах, но уже в аэропорту она заподозрила что-то не то.

Первое, что насторожило ведущую – это то, что они остановились в 5-звездочном минигостиницы Hotel Villa Honegg, в котором она давно мечтала побывать. Номер там надо бронировать минимум за 3 месяца, ведь комплекс очень популярный, но маленький.

Отель расположен на горном склоне. Террасы со спа там выходят на невероятно красивый вид на озеро и горы, которыми хочется любоваться часами. Я была в шоке от того, что мы приехали в этот отель,

– рассказала Иванна Онуфрийчук.

Второе, что удивило телезвезду – на рецепции их с подругой спросили, кто из них Иванка. Персонал отеля провел девушек якобы в их общий номер, однако там ведущую ждал самый романтичный сюрприз в ее жизни.

Я открываю дверь, и включается музыка – любимая композиция моего возлюбленного. И в номере открыта дверь на террасу. Выхожу, а там стоит мой любимый с огромным букетом цветов. Это был такой неожиданный и красивый сюрприз, каких в моей жизни не было. Я чуть не расплакалась,

– признается Иванна Онуфрийчук.

На террасе с видом на Альпы миллионер признался украинке в любви, а после угостил обедом и устроил релакс в спа.

Иванна Онуфрийчук на террасе с любимым Алмазом / Фото из личного архива ведущей

Иванна Онуфрийчук в отеле с видом на Альпы / Фото из личного архива ведущей

Иванна Онуфрийчук в отеле с видом на Альпы / Фото из личного архива ведущей

Однако на этом сюрпризы от Алмаза не закончились. Поздно вечером миллионер подослал к номеру любимой консьержа с букетом роз и роскошным перстнем.

Консьерж отеля принес еще один букет цветов и маленькую коробочку с бантиком. В пакете был очень красивый перстень с Рубином. Это был самый памятный День влюбленных в моей жизни,

– поделилась Иванна.

Сюрприз от мужа Иванны Онуфрийчук на День Валентина / Фото из личного архива ведущей

Иванны Онуфрийчук о секретах брака с мужем-миллионером

В браке с Алмазом Иванна Онуфрийчук всего год, первую свадьбу они сыграли на Мальдивах в конце февраля 2021-го. Однако семейные правила и традиции влюбленные прописали еще в начале отношений.

"Мы пока не оформили их красиво, но у нас есть семейная книга с разделами: "Семейные ценности", "Семейные правила", "Семейные традиции", "Кулинарные рецепты мамы", "Фразы любимой", "Фразы любимого", – призналась ведущая. Она добавила, что туда они записывают мудрые и смешные фразы друг друга, чтобы потом читать их детям и пронести через всю жизнь.

У нас с Алмазом крепкие отношения. Мы очень сильно любим и уважаем друг друга. Основные секреты таких отношений – ценить и интересоваться, чем живет человек, который рядом с тобой, дарить заботу, ставить другие интересы на первое место,

– рассказала Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук с мужем Алмазом / Фото из инстаграма ведущей