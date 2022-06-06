Я бы поступила так же, – Оля Цыбульская о заявлении Kalush о Мариуполе на Евровидении-2022

Украинская певица Оля Цыбульская вспомнила о Евровидении-2022. Она призналась, что болела за ребят до последнего и пережила незабываемые эмоции, когда Kalush Orchestra сказали со сцены о Мариуполе.

Восклицание Kalush Orchestra о Мариуполе и "Азовстале" на Евровидении-2022 вспоминают до сих пор. Оля Цыбульская рассказала 24 каналу о впечатлениях от конкурса этого года.

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Оля Цыбульская о Kalush Orchestra и Евровидении-2022

Исполнительница рассказала, что болела за Kalush Orchestra еще на Национальном отборе Евровидения. Не только потому, что ей нравилась песня.

"Да, я очень хотела этой победы. На отборе я не то чтобы не поддерживала конкретно Алину Паш, или поддерживала конкретно Олега (лидера группы). Мне просто очень нравилась песня "Stefania", и она для меня отвечала времени, месту и всему остальному Плюс, аранжировку к этой песне делал мой друг Антон Чилибиз, с которым мы делали "Цемаю" и "Платье белое", у нас с ним давняя дружба. И мне, конечно, хотелось, чтобы эта песня была услышана в Европе".

Что касается выступления, если переступить через все ср*чи, которые произошли на Нацотборах, то я очень радовалась за их победу. Хотя в начале отбора хотелось немного провалиться под землю за поведение со всех сторон, но мы – украинцы, это у нас нормальная практика, – у нас что ни отбор, то "добрый вечер",

– считает звезда.

Оля Цыбульская добавила, что Евровидение во время войны запомнилось ей кардинально другими эмоциями: "Когда-то, когда выступала Украина, то хотелось большей частью подтанцовывать, прыгать, а сейчас не было такого. Ты так сжался, текут слезы, стоишь перед экраном, и думаешь: "Боже, давайте, пожалуйста, давайте, пусть это будет самое крутое"".

О заявлении Kalush Orchestra о Мариуполе и "Азовстале"

После грандиозного выступления лидер коллектива прямо со сцены Евровидения призвал спасти Мариуполь. По мнению Оли Цыбульской, у него не было другого варианта.

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Я не была шокирована, я понимала, что это нужно сделать. На его месте я бы поступила точно так же, даже если бы нам говорили о дисквалификации или каких-то штрафах – в такой ситуации поступить иначе просто нереально,

– подчеркнула певица.

"Плюс, появилась новость, что организаторы знали об этом заявлении, и ребята действительно героически это сделали, "сделали" всю Европу. Но видите ли, Европа очень сознательна, и они знают, что надо об этом кричать. Не просто говорить о Мариуполе", а кричать с самой большой музыкальной сцены. Какие эмоции – я была очень ему благодарна за это, конечно", – добавила она.

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