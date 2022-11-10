Финансируют прилеты ракет по городам, – Рома Майк об украинцах, которые слушат российскую музыку

Рэпер Рома Майк призывает избавиться от всего русского и сосредоточиться на изучении украинского языка. В новом треке "-32" он критикует украинцев, которые продолжают слушать музыку врагов.

Несмотря на войну, украинские артисты пытаются быть эффективными и нужными на своем фронте, поддерживая земляков своим творчеством. Далее читайте искренний разговор с рэпером Ромой Майком для 24 канала.

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Как война повлияла на ваше творчество? Многие исполнители утверждали и утверждают, что некоторое время не могли музыковать и творить новые композиции, столь сложно было воспринять нашу новую реальность. Сталкивались ли вы с таким?

Все вроде бы заново. Пишу новые тексты, на миг забыл старые. Почерк записи тоже изменился, теперь мои треки имеют отзвук раннего творчества. Я понял, что во время войны музыка особенно ценна, потому что она помогает людям отвлечься там, где они есть, держаться в тонусе и добавляет сил делать то, что должен. Есть музыка, которая поддерживает боевой дух, а есть, помогающая разрядить голову. Моя музыка приобрела новые смыслы. Я понял, что сейчас важно рассказывать обо всем происходящем. Переживать и оставлять память об этих временах в творчестве.

Ваш новый релиз "-32" остро поднимает вопросы русской музыки в чартах. Как думаете, почему это до сих пор актуально?

Релиз "-32" о взращивании украинского языка и призыве избавиться от всего русского. Моя рэп-музыка – это отчасти о конфликте, поэтому мне ясно удалось передать суть проблемы, с которой пытаюсь бороться. Украинцы не хотят отказываться от своих старых повадок, они хотят хорошо жить, но не готовы менять все. Российская музыка в чартах – это нежелание украинских слушателей открываться к чему-то новому. С начала полномасштабного вторжения мы увидели, как много у нас есть своих исполнителей. Все есть, бери и слушай.

В своих треках я обращаюсь к слушателю сначала ласково, прошу перейди на украинский, учить язык, познавать культуру. Но относительно музыкальных чартов и музыки я агрессивен. Считаю, что украинцы должны знать свое, слушать своих исполнителей, а не разрушающих нашу страну. Сомневаюсь, что российская музыка ближе украинцам, чем украинская.

Что, по вашему мнению, должно произойти, чтобы украинцы перестали слушать русскую музыку?

Думаю, что все произошло. Тема стала острой, механизм запущен. Сейчас нужно наполнять украинскую музыку чем-то особенным, качественным и неповторимым, распространять это за пределы Украины, чтобы это услышали не только у нас, но и в Европе. Тогда влияние и ценность музыки будет больше.

Пусть будет стыдно украинцам, финансирующим прилеты ракет по своим городам. Чтобы украинская музыка стала популярной, ее нужно поддерживать, а это дело слушателя, музыкальных критиков.

Над чем сейчас работаете? Планируете в ближайшее время выпускать новые релизы?

Уже несколько месяцев не снимаю микрофон со стойки. Поделюсь, что очень скоро презентую новый клип, а также обещаю до конца года выпустить альбом со своим другом Вохой. Мое желание сегодня – дать людям свежий контент, качественную музыку, чтобы были силы бороться дальше.