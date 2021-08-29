Известные актеры Дмитрий Сова и Даша Легейда поженились фото на берегу Днепра

Украинские актеры Дмитрий Сова и Даша Легейда (звезда сериала "Крепостная") сыграли роскошную свадьбу на берегу Днепра. Гостьей праздника стала Ксения Мишина и другие звездные коллеги. Пара закрутила роман менее чем год назад.

Дмитрий Сова и Даша Легейда поженились

28 августа в Киеве состоялась церемония свадьбы известных украинских актеров 38-летнего Дмитрия Совы и 28-летней Даши Легейды. Бракосочетание было тайным.

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Церемония прошла на берегу Днепра, в ивент-парке в сосновом лесу. Жених и невеста самостоятельно спланировали свой праздник.

Помню, мы с Дашей поехали смотреть локацию, увидели ее и сразу представили, как все расставить. Это хорошее молодежное место, ивент-парк в сосновом лесу, с отдельными зонами на территории и большой площадкой под куполом по центру. А еще там недалеко берег реки, где можно поставить арку, обработку с цветами. Так, по мелочам, продумали себе праздник,

– рассказал актер.

К арке, где уже стоял Дмитрий, отец Даши подвел невесту. Там и состоялся брак.



Дмитрий Сова и Даша Легейда / Фото из инстаграм-сторис

Одной из гостей стала известная украинская актриса Ксения Мишина. Она прибыла на церемонию вместе с Александром Эллертом.



Ксения Мишина и гости праздника с невестой / Фото из инстаграм-сторис

Образы брачующихся

Дмитрий Сова выбрал классический черный смокинг, белую рубашку и бабочку. В то же время Даша Легейда позировала в двух свадебных нарядах. Первым было нежное платье с кружевом и полупрозрачной фатой.

Затем она надела пышное многослойное платье с длинной фатой и широким поясом. Интересно, что актриса соединила наряд с ярко-синими туфлями с острым носком. Стилисты собрали волосы невесты в пышный пучок, а на лице сделали красивый макияж.



Даша Легейда / Фото из инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Дмитрия Совы и Даши Легейды

Актеры познакомились на съемочной площадке в октябре 2020 года. Их отношения развивались очень стремительно, поэтому почти сразу пара начала жить вместе. Через 10 месяцев они поженились.

Признание в любви было простым и домашним, но одновременно оригинальным: "Это произошло на кухне. Кажется, мы приехали после какого-то мероприятия. Я подошел к Даше и сказал: "Извини, но я не могу больше терпеть". Она спрашивает: мол, что такое? Я говорю: "Выходи за меня".



Дмитрий Сова и Даша Легейда / Фото из инстаграма Даши Легейды

Дмитрий Сова наиболее известен по роли в фильмах: "Деревня на миллион", "Я с тобой", "В плену во лжи", "Кейс". Даша Легейда снималась в "Крепостной", фильмах и сериалах "Женский доктор", "Артистка", "Худшая подруга", "Пес".