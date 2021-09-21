Известная модель Девон Виндзор впервые стала мамой: чувственные фото
Источник:инстаграм Девон Виндзор
Американская топ-модель Девон Виндзор и ее муж Джонни Декс впервые стали родителями. У супругов родилась дочь, которую назвали Энцо Элоди.
Бывшая "ангел" Victoria's Secret и американская модель Девон Виндзор рассказала счастливую новость. Звезда родила первенца.
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Девон Виндзор стала мамой
Как оказалось, роды знаменитости состоялись еще 8 сентября. У супругов Девон Виндзор и ее мужа Джонни Барбары родилась дочь. Пара не стала скрывать имя девочки.
Энцо Элоди Барбара! Мы с Джонни так влюблены в нашу маленькую девочку-ангелочка! Она присоединилась к нам 8 сентября в 16:58. Лучший день в моей жизни! Спасибо за добрые пожелания,
– написала модель.
Девон Виндзор с дочкой / Фото из инстаграма модели
Супруги уже вернулись домой с дочкой. Они украсили дом и оделись в миловидные розовые наряды.
"Рождение дочери было волшебным, настоящим и сильным опытом! Мой лучший день. Рождение человека – это на самом деле величайшее чудо, которое я когда-либо испытывала в жизни. Я уже так влюблена в ребенка, что не могу представить, как мое сердце может становиться еще больше с каждым днем!" – поделилась впечатлениями Девон.
Девон Виндзор с дочкой и мужем / Фото из инстаграма модели
Звездная мамочка уже выходит на прогулки с дочкой. После первых родов Девон Виндзор практически вернулась в форму.
Девон Виндзор с дочкой / Фото из инстаграма модели
Отношения Девон Видзор и Джонни Барбары
- Кубинский бизнесмен сделал предложение модели еще в 2018 году. Уже через год, 16 ноября 2019 года, пара сыграла роскошную свадьбу на острове Сен-Барт, что в Карибском море.
- 12 марта 2020 года стало известно, что Девон Виндзор и Джонни Барбара станут родителями. Модель опубликовала трогательные фото с мужем, на котором обнажила животик. Звезда призналась, что давно мечтала стать мамой.