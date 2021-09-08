Известная актриса Оливия Манн станет мамой впервые
Источник:People
Голливудская актриса и модель Оливия Манн и американский комик Джон Малейни ожидают рождения первого ребенка. Об отношениях звезд стало известно примерно год назад, в 2020.
Еще одна пара знаменитостей ожидает пополнения. Успешная американская актриса и модель Оливия Манн станет мамой впервые.
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Оливия Манн беременна первенцем
Радостную новость впервые сообщил комик Джон Малейни, который является отцом ребенка. Он очень волновался, прежде чем объявить о будущем отцовстве на телешоу Late Night with Seth Meyers.
У меня сложились действительно прекрасные отношения с кем-то невероятным. А теперь мы ждем ребенка,
– признался юморист.
Джон Малейни / Фото Getty Images
Сама Оливия Манн пока не прокомментировала новость. Но поклонники заметили, что звезда каждый раз выбирает одежду оверсайз.
Роман Оливии Манн и Джона Малейни
Комик познакомился с актрисой в Лос-Анджелесе, а роман закрутился примерно в мае 2020 года. Тогда их впервые увидели вместе на отдыхе. Инсайдеры сообщали, что пара наслаждается совместным отпуском.
Предыдущие отношения знаменитостей
- Перед романом с Оливией Манн Джон Малейни был женат 6 лет. У него с женой не было детей, однако развод стал для него тяжелым ударом.
- Также известно, что с сентября по октябрь 2020 года комик находился в реабилитационном центре, где лечился от наркотической зависимости. По словам Малейни, его первенец и возлюбленная "помогли спастись от самого себя ради выздоровления".
- Оливия Манн не любит афишировать личную жизнь. Все же известно, что звезда несколько лет встречалась с актером Юэлем Киннаманом, с 2014 по 2017 год – находилась в отношениях со спортсменом и нынешним женихом Шейлин Вудли Аароном Роджерсом.
- Оливия Манн также сталкивалась с проблемами. Она признавалась, что ее преследовали мысли о самоубийстве, актриса страдала от депрессии и не могла справиться с чувством тревоги.