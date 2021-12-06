В изумрудном платье: Джилл Байден ошеломила совместным выходом с мужем

Президентская чета США ошеломила совместным выходом. Джилл Байден рядом с любимым похвасталась роскошным изумрудным вечерним платьем.

Байдены побывали на торжественном мероприятии в Центре Кеннеди в Вашингтоне. Накануне они сфотографировались в Белом доме, который уже украшен к Рождеству, и показали роскошные наряды.

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Вечерний образ Джилл Байден

Для вечера с мужем Джилл выбрала элегантный наряд. Она предстала перед камерой в длинном платье изумрудного цвета, украшенное огромным количеством камней. Верх наряда – молочная сеточка, также задекорированная камнями. Талию Байден подчеркнул черный пояс.

Такой look первая леди США соединила с обувью на высоком каблуке. Волосы она уложила в локоны, а на лице сделала вечерний макияж с акцентом на глазах. Среди аксессуаров образ дополнили изысканные серьги, браслеты и черная защитная маска.



Джо и Джилл Байдены / Фото Getty Images



Джо и Джилл Байдены / Фото Getty Images

Джо Байден встал рядом с любимой в черном смокинге, белой рубашке, галстуке-бабочке. Также он не забыл о защитной маске, ведь в мире продолжается пандемия коронавируса.

Напомним, Белый дом уже украсили к Рождеству. Там установили множество праздничных декораций, которые создают невероятное настроение.

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