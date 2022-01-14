В изумрудном пиджаке: Маша Ефросинина показала новый образ на съемках

Украинская телеведущая Маша Ефросинина после новогодних праздников вернулась к работе. Для съемочного дня на телевидении звезда выбрала пиджак изумрудного цвета, черные брюки и красные туфли.

Пока большинство украинских звезд находятся за границей, Маша Ефросинина активно работает. Телеведущая вернулась к съемкам проекта "Мой секрет".

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Элегантный look Маши Ефросининой

Для нового выпуска звезда выбрала элегантный наряд. Она предстала перед камерами в широком пиджаке изумрудного цвета и черных классических брюках. Такую одежду телеведущая решила совместить с изысканными туфлями-лодочками красного цвета на каблуке.



Маша Ефросинина на съемках / Фото из инстаграма ведущей

Среди аксессуаров образ Ефросининой дополнили лаконичная подвеска и изысканные серьги. Волосы ведущая уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками и коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах. Также внимание привлекает насыщенный маникюр оранжевого цвета.



Маша Ефросинина на съемках / Фото из инстаграма ведущей

Маша сияет от счастья. А все потому, что из Канады вернулась ее дочь Нана. Хотя девочка не любит фотографироваться, в инстаграме звездная мамочка все-таки обнародовала несколько редких совместных фотографий.