Известный американский рэпер DMX попал в больницу в тяжелом состоянии. У звезды диагностировали сердечный приступ из-за передозировки наркотиками.

50-летнего американского рэпера и актера DMX (настоящее имя – Эрл Симмонс) госпитализировали в одну из больниц города Уайт-Пленс, что в штате Нью-Йорк. Об этом сообщило издание TMZ.

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DMX в критическом состоянии

В больнице рэперу диагностировали сердечный приступ из-за передозировки наркотиками. Сейчас знаменитость находится в критическом состоянии. Его подсоединили к системе жизнеобеспечения. Представитель DMX не готов предоставлять прессе комментарии или прогнозы относительно состояния звезды.

Стоит отметить, что ранее Эрл Симонс рассказывал о том, что начал употреблять наркотики с 14 лет. Он несколько раз лечился от зависимости, но не достиг результата. В 2019 году мужчина проходил реабилитацию в наркологическом центре.

Что известно о рэпере DMX

Эрл Симонс – известный американский хип-хоп исполнитель и актер. Его псевдоним расшифровывается как Dark Man X.

Большую часть своей жизни рэпер провел в тюрьме. Он был арестован за хранение наркотиков, нападения на полицейского, подделку документов, неуплату налогов.

Шесть альбомов DMX подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200.

DMX снимался в нескольких фильмах. Самые известные из них: "Ромео должен умереть", "Сквозные ранения" и "От колыбели до могилы".

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