Из-за передозировки наркотиками: известный рэпер DMX в критическом состоянии
Известный американский рэпер DMX попал в больницу в тяжелом состоянии. У звезды диагностировали сердечный приступ из-за передозировки наркотиками.
Источник:TMZ
50-летнего американского рэпера и актера DMX (настоящее имя – Эрл Симмонс) госпитализировали в одну из больниц города Уайт-Пленс, что в штате Нью-Йорк. Об этом сообщило издание TMZ.
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DMX в критическом состоянии
В больнице рэперу диагностировали сердечный приступ из-за передозировки наркотиками. Сейчас знаменитость находится в критическом состоянии. Его подсоединили к системе жизнеобеспечения. Представитель DMX не готов предоставлять прессе комментарии или прогнозы относительно состояния звезды.
Стоит отметить, что ранее Эрл Симонс рассказывал о том, что начал употреблять наркотики с 14 лет. Он несколько раз лечился от зависимости, но не достиг результата. В 2019 году мужчина проходил реабилитацию в наркологическом центре.
Что известно о рэпере DMX
- Эрл Симонс – известный американский хип-хоп исполнитель и актер. Его псевдоним расшифровывается как Dark Man X.
- Большую часть своей жизни рэпер провел в тюрьме. Он был арестован за хранение наркотиков, нападения на полицейского, подделку документов, неуплату налогов.
- Шесть альбомов DMX подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200.
- DMX снимался в нескольких фильмах. Самые известные из них: "Ромео должен умереть", "Сквозные ранения" и "От колыбели до могилы".
Данные собраны на основе Википедии.
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