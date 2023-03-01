Иво Бобул заявил, что не разрешал публиковать интервью, из которого ушел со скандалом
Источник:kp.ua
Исполнитель Иво Бобул рассказал, что не давал разрешения Эмме Антонюк на публикацию интервью, из которого он ушел со скандалом. Артист предположил, что журналистка хотела "хайпануть".
69-летний исполнитель Иво Бобул дал интервью Эмме Антонюк, но не пробыл на нем до конца и со скандалом ушел. Он впервые прокомментировал вирусные видео, что разносятся интернетом.
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Иво Бобул дал комментарий по интервью
Иво Бобыв снова напомнил о своем возрасте и возрасте интервьюера, что делал и во время разговора на камеру. Он заявил, что не давал разрешения на публикацию ролика, а тем более их телефонный разговор.
Я больше 40 лет на сцене, а ей – 32 года. Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она этого не публиковала, но она не послушалась. Хочет хайпануть? Она выложила в Youtube наш разговор по телефону. На это никто не имеет права без разрешения. Это правило журналистики,
– считает певец.
Что произошло на интервью
Иво Бобул в разговоре с Эммой Антонюк высказался о своем отношении к женщинам. По его мнению, женщины сегодня "разбалованы" и "меркантильны", тогда как "хорошие девушки" – это те, которые не выходят из дома.
Эмма не согласилась с такими мыслями артиста, поэтому он перешел на личности и упрекнул ее в том, что в 32 года у нее нет мужа и детей. Журналистка назвала это "сексистским бредом", после чего Иво попросил "не мокать его в унитаз", не говорить "всякую херню" и ушел из студии.
На этом ролик не завершился: через несколько минут Бобул позвонил по телефону Антонюк и пытался оправдаться, сказал, что она "сделала его виновным в этом".