Иво Бобул заявил, что не разрешал публиковать интервью, из которого ушел со скандалом

Исполнитель Иво Бобул рассказал, что не давал разрешения Эмме Антонюк на публикацию интервью, из которого он ушел со скандалом. Артист предположил, что журналистка хотела "хайпануть".

69-летний исполнитель Иво Бобул дал интервью Эмме Антонюк, но не пробыл на нем до конца и со скандалом ушел. Он впервые прокомментировал вирусные видео, что разносятся интернетом.

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Иво Бобул дал комментарий по интервью

Иво Бобыв снова напомнил о своем возрасте и возрасте интервьюера, что делал и во время разговора на камеру. Он заявил, что не давал разрешения на публикацию ролика, а тем более их телефонный разговор.

Я больше 40 лет на сцене, а ей – 32 года. Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она этого не публиковала, но она не послушалась. Хочет хайпануть? Она выложила в Youtube наш разговор по телефону. На это никто не имеет права без разрешения. Это правило журналистики,

– считает певец.

Что произошло на интервью

. 13 статья Закона "Об авторском праве и смежных правах" говорит, что соавторами интервью являются и журналист, и спикер. И хотя право опубликования принадлежит обоим, человек, давший интервью, должен дать разрешение.

Иво Бобул в разговоре с Эммой Антонюк высказался о своем отношении к женщинам. По его мнению, женщины сегодня "разбалованы" и "меркантильны", тогда как "хорошие девушки" – это те, которые не выходят из дома.

Эмма не согласилась с такими мыслями артиста, поэтому он перешел на личности и упрекнул ее в том, что в 32 года у нее нет мужа и детей. Журналистка назвала это "сексистским бредом", после чего Иво попросил "не мокать его в унитаз", не говорить "всякую херню" и ушел из студии.

На этом ролик не завершился: через несколько минут Бобул позвонил по телефону Антонюк и пытался оправдаться, сказал, что она "сделала его виновным в этом".