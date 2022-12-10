Иво Бобул назвал российского артиста, из-за которого 45 лет не мог пробиться в шоу-бизнес

В этом году на Иво Бобула свалилась новая волна популярности. Он говорит, что "накрыл бы поляну" тем, кто вывел его в тренды тиктока, в то время как на шоу-биз обижен. Певец считает, что не мог пробиться из-за таких, как Киркоров.

69-летний Иво Бобул думает, что расцвет его карьеры пришелся на большую войну, потому что Украина наконец отошла от российской эстрады. Ранее, по словам звезды, его не звали ни на шоу, ни на мероприятия, потому что можно было пригласить Филиппа Киркорова и "скосить" денег.

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Иво Бобул обижен на украинский шоу-бизнес

"Нафиг мне тот Бобул, когда я пригласил Киркорова и заработал много денег". А как я могу с ним конкурировать, когда для меня телевидение, радио, все закрыто? Эти годы, которые я потратил в никуда, я уже мог быть в Украине совсем по-другому. Слава Богу, что хоть сейчас есть какое-то признание,

– комментирует Иво Бобул.

Певец считает, что его не крутили по радио и не звали на телевидение, потому что он не хотел за это платить. Единственный, кто якобы признавал его талант, россиянин Александр Серов, который поддерживает войну и хвалит Путина.

"За 45 лет на сцене только сейчас начали вспоминать, что есть такой певец. А как мне было жить все эти годы? Вы ведь не понимаете, как мне было тяжело жить, пробивать эту дверь, чтобы она открывалась. Я во Дворце "Украина" пел только тогда, когда к нам приезжал Серов. Он меня приглашал в свою программу. Звучал я на FM? Нет, не звучал. Почему? Потому что я не формат. А что есть формат? Это деньги", – высказался Иво Бобул.

Иво Бобул об украинском шоу-биз / Скриншот с видео

Сейчас автор хита "А вже осінь прийшла у мій сад" безгранично благодарен молодежи, которая снимает тиктоки на его треки и ходит на концерты. Ради такой публики он готов и рэп зачитать.

Молодежь начала понимать, что есть хороший певец. Простите, что я себя хвалю. Ибо себя не похвалишь, никто о тебе доброго слова не скажет. Что хорошие песни, хороший репертуар действительно для сердца, для души,

– объясняет Бобул феномен своей популярности.

Более того, на концертах Иво Бобула даже признаются в любви. В октябре офицер Нацгвардии сделал предложение любимой Елене. На сцену в Черновцах ее пригласил сам артист.