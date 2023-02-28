"Его липы отцвели": как украинцы реагируют на сексистские заявления Иво Бобула

Певец Иво Бобул в интервью Эмме Антонюк обозвал женщин меркантильными. А когда ведущая вступилась за девушек, артист со скандалом ушел из студии. Теперь в сети активно обсуждают это скандальное интервью, его уже просмотрели более 100 тысяч украинцев.

69-летний Иво Бобул назвал женщин "разбалованными" и сказал, что они "очень много хотят" и "перебирают мужчинами". Это он заявил в интервью Эмми Антонюк на ютуб-канале "Это никто не будет смотреть". 24 Канал.

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Сексистские заявления от Иво Бобула

В интервью Иво Бобул заявил, что сейчас женщины избалованы.

Если женщина мозг тебе выносит, как к ней можно относиться? Женщины сейчас избалованы. Очень многое хотят от мужчин. Я смотрю на все это и мне просто жалко становится мужчин. Сегодня у нее один, через пару лет другой и так скачет по кроватям, ищет принца,

– сказал Бобул.

Кроме того, музыкант считает, что женщины стали меркантильным. По его словам, они думают только о себе, о деньгах, о том, чтобы жить классно, машины, дома. "А никто не думает, где мужчина может взять это все. Не все могут быть банкирами, "папиками", – продолжил певец.

По его мнению, многие женщины одиноки, потому что им "надо посмотреть на себя, посмотреть, что они натворили и кого обидели". "Не мог он, например, шубу тебе достать, и через эту шубу ты пошла к другому", – добавил Бобул.

Кроме того, Иво Бобул перешел на личность самой Эммы Антонюк. Он сказал, что она в 32 года незамужем и у нее нет детей, хотя "уже время". Девушка ответила, что это сексистский бред.

В результате певец, не выдержав, встал и оставил интервью. В видео также показали кадры телефонного разговора Бобула с ведущей, где артист заявил, что журналистка "сделала его виновным в этом".

Смотрите интервью Иво Бобула с Эммой Антонюк: видео

Как украинцы реагируют на громкое интервью с Иво Бобулом

Мнения аудитории по интервью и заявлениям Иво Бобула разделились. И все же большинство украинцев в комментариях выражают поддержку блоггерке Эмми Антонюк. Они благодарят за интервью, ведь, по их словам, оно помогло раскрыть артиста.

Украинцы в большинстве осуждают сексистские заявления Иво Бобула:

"Единственное, что было у меня на уме в конце интервью: "Ого". Так быстро потерять часть своей аудитории для артиста нужно уметь".

"А зачем еще таких старых дедов брать в молодежные проекты. "Знайся конь с конем, а вол с волом". Его липы уже давно отцвели, так о чем с ним говорить".

"Выглядит дико, но вся грусть в том, что герой этого интервью не одинок в своих взглядах. Часто общаясь с приближающимся к 50-ти поколением можно слышать все это чуть ли не слово в слово. Эммо, респект вам за терпение ".

"Раскрытие темной личности господина заслуженного артиста Иво Бобула меня просто убило. Такого нарцисса еще нужно поискать. И вот это превознесение из-за своего возраста и приобретенного "опыта", тыкания, эта советщина - хочется биться головой о стены".

"Это интервью показало как самого артиста, так и, пожалуй, срез общества этого поколения. Что ж, обществу еще есть над чем работать и куда меняться. Но те изменения, которые я вижу сегодня, меня уже радуют".

"Интервью не оставляет равнодушным, даже если вы никогда не были фанатом Иво Бобула… Его образы сильнее профессионализма. Здесь Иво Бобул был настоящим и искренним в своих вредных убеждениях, которые наверняка ему мешают в жизни".

"Я знала, что Бобул своеобразный человек. Но не думала, что оно уже настолько быстро вылезет. И это же только начало".

"Видимо, что у господина Иво Бобула были только такие типы отношений, поэтому он обиделся на всех женщин".

"Как давно я не слышала этих нарративов о "хороших девушках сидящих дома" и тому подобное, что озвучил этот господин. Но страшнее что людям этого возраста труднее изменить их предубеждения. Хотелось бы дольше видео, жаль что убежал".

Однако часть украинцев не видят сексизма со стороны Иво Бобула и говорят о непрофессионализме Эммы Антонюк.