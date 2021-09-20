Иванна Онуфрийчук рассказала, как на самом деле стала ведущей "Танцев со звездами"

За два дня до первого выпуска "Танцев со звездами" продюсеры объявили имя новой ведущей. Так, попдиву Тину Кароль заменила Иванна Онуфрийчук. Почему на эту роль выбрали именно ее, узнавайте дальше.

К пятому сезону "Танцев со звездами" Иванну Онуфрийчук знали как модель и ведущую телешоу "Без галстука". Однако неожиданно для публики она стала коллегой одного из самых популярных шоуменов страны Юрия Горбунова. По словам красавицы, она не проходила никаких кастингов и проб.

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Жена бизнесмена из Казахстана якобы понравилась продюсерам, когда в прошлом году была ведущей звездного балкона. Второй выпуск "Танцев со звездами" она вела в паре с харизматичным Евгением Котом, а грандиозный суперфинал – с Сергеем Мельником, Арамом Арзуманяном, Дмитрием Танковичем, Позитивом, Иракли Макацарією, Александром Поповым.

Насколько поняла, я неплохо зарекомендовала себя как ведущая балкона в прошлых сезонах. Когда услышала это предложение, у меня отняло язык, я реально хотела расплакаться,

– рассказала Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук с Евгением Котом / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"

Как жена долларового миллионера, Иванна Онуфрийчук провела 1 эфир "Танцев со звездами" в платье от Dior из осенней коллекции 2021 года. В такой актриса Розамунд Пайк выходила на красную дорожку Каннского кинофестиваля.