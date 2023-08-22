Ivan NAVI впервые стал отцом: трогательное фото из роддома

22 августа 2023, 20:40
Читати новину українською

Источник:

Ivan NAVI

Сегодня, 22 августа, певец Ivan NAVI впервые стал отцом. Он поделился первым фото с первенцем из родильного и рассекретил его пол.

Кроме того, исполнитель сообщил имя ребенка. Выяснилось, что Нави стал отцом сына, которого они с женой назвали Дарий.

Не упустите Умер известный итальянский певец Тото Кутуньо

Ivan NAVI впервые стал отцом

Молодой папа отметил, что первенец родился с весом 3850 кг.

Сяркевич Дарий Иванович. Люблю тебя, сын,
– лаконично написал под публикацией артист.

Кроме того, Иван распространил первое фото с сыном. На снимке видно, как исполнитель мыло держит ножки ребенка.

 

Реакция сети

Фаны были очень удивлены, о чем и написали под постом. В то же время они поздравили молодого отца и написали ему много приятных слов:

  • "Поздравляю, друг";
  • "Класс. Казак! Искренне поздравляю";
  • "Поздравляю. Все в приятном и в неожиданном шоке";
  • "Поздравляю, Ваня! Это большое счастье! Здоровья и любви вам! Обнимаю";
  • "Класс. Поздравляю";
  • "Я в шоке! Поздравляю. Здоровье и жизнь под мирным украинским небом".

Кроме этого, к поздравлениям присоединилась Даша Квиткова: "Поздравляю. Пусть будет самым здоровым мальчиком! Маме легкого обновления и сил".

Напомним, недавно в эксклюзивном интервью Ivan NAVI признался, что его сердце занято. Больше ищите в материале 24 Канала.
Автор: Софія Хомишин