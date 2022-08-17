Иван Дорн задонатил 500 тысяч гривен в фонд Маши Ефросининой: куда делись еще 2,5 миллиона

С мая Иван Дорн активно гастролировал по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины. Он объездил 9 стран и собрал 3 миллиона гривен. 500 тысяч певец задонатил в фонд Маши Ефросининой. Узнайте, на что пошли эти деньги и куда подевались остальные.

Экс-гастролер Иван Дорн признался, что за последние три месяца отыграл 11 концертов Play for Ukraine в 9 странах мира. Так, его фаны задонатили 3 миллиона 144 гривны, которые до копеечки пойдут на благотворительность.

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Иван Дорн задонатил полмиллиона гривен в фонд Маши Ефросининой

Большие дела творятся вместе. Иван Дорн задонатил "Фонду Маша" около полумиллиона гривен,

– объявила команда Ефросининой.

Если быть точным – это 474 875 гривен. На деньги Ивана Дорна купили лекарства, одежду, обувь, средства гигиены, продукты и обогреватели, которые отправили по всей Украине – от Мукачево до Харькова.

"Этот донат закрыл сразу несколько разных гуманитарных запросов в разных регионах Украины. Лекарства по запросам поехали в Запорожье и Ивано-Франковск, одежду и обувь – в Чернигов, гигиенические средства – в Харьковскую, Черкасскую, Днепропетровскую области. Продукты отправили на Львовщину и Черниговщину, а хозяйственные товары – на Черниговщину и Киевщину. Также были куплены обогреватели для дома-интерната, который сейчас строится в Мукачево", – рассказали в инстаграме "Фонда Маши".

Куда подевались еще 2,5 миллиона гривен

Ивана Дорна, который все 8 лет войны пасся в России, Маша Ефросинина не осуждает , ведь на второй день войны он "разорвал все контракты и связи с российским рынком".

В своем инстаграме Иван Дорн отчитался, что в концертном туре Play for Ukraine собрал 3 миллиона гривен. Часть этих средств он уже задонатил:

87 тысяч гривен и 5 274 долларов своему лейблу Masterskaya – на гуманитарную помощь на Макаровское направление, Николаев, Новую Каховку, на медицинские нужды Авдеевки и на турникеты для военных на Востоке.

и своему лейблу – на гуманитарную помощь на Макаровское направление, Николаев, Новую Каховку, на медицинские нужды Авдеевки и на турникеты для военных на Востоке. 212 942 гривен благотворительному фонду Art Saved Life – на гуманитарные нужды и лекарства для Токмака, Глухова, Новой Каховки, на одежду для военных ВСУ и вынужденных переселенцев, на рабочие инструменты для освобождения людей из завалов в Запорожье, Глухове, под Донецком.

благотворительному фонду – на гуманитарные нужды и лекарства для Токмака, Глухова, Новой Каховки, на одежду для военных ВСУ и вынужденных переселенцев, на рабочие инструменты для освобождения людей из завалов в Запорожье, Глухове, под Донецком. 6 502 евро отдал на внедорожник на Донецкое и Луганское направление.

отдал на внедорожник на Донецкое и Луганское направление. 474 874 гривен пошли в фонд Маши Ефросининой.

Иван Дорн пообещал, что вскоре опубликует новый отчет, в котором расскажет, куда пошли остальные пожертвования.