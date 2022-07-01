Каждый на своем фронте – медийный проект от Career Hub об украинцах и для украинцев

Психологическая война – это атака на идентичность каждого, на базовые вопросы: "кто я?", "какая моя функция?", "какое мое место во всем, что происходит?", "что я должен делать?". У военных с этим проблем в основном нет, а вот у гражданских – идентичность под сильным ударом. Вина, которую сейчас испытывают многие люди, находящиеся вдали от боевых действий, являются атакой на идентичность.

Важно понимать, что не все могут защищать Украину на передовой. Волонтерство, информационная война, популяризация украинской культуры за рубежом, поддержка экономики – это все сегодня составляющие борьбы за независимость. Сейчас нет неважной работы, нет неважных людей.

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Общение с единомышленниками и с лидерами мнений, которые во время войны переквалифицировались, либо продолжают работать на своем фронте, либо демонстрируют пример сознательного волонтерства – мотивирует не падать духом и почувствовать поддержку в поиске себя и своей роли на пути к победе.

Career Hub об украинцах и для украинцев

Career Hub – украинская экспертная платформа возможностей от ОО Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности", миссией которой является помощь молодежи в сознательном выборе профессии и развитии карьеры в Украине. В условиях войны дополнительной целью Career Hub стало развитие компетенций молодежи по физической и информационной безопасности, а также ментального здоровья.

В рамках собственной инициативы платформа Career Hub реализует проект "Каждый на своем фронте", который призван поддержать психоэмоциональное состояние украинцев, помочь разобраться в "дилеммах" военного времени, найти свое предназначение, или даже воплотить детскую, до сих пор нереализованную мечту и бороться за победу родной страны на своих "передовых".

Career Hub – об украинцах и для украинцев

Для этого команда экспертной платформы приглашает украинских звезд, лидеров мнений и представителей разных профессий для душевных и общеполезных и результативных разговоров. Герои делятся не только карьерными советами и говорят о своем вкладе в победу, но и вспоминают интересные случаи из своей жизни, детства, рассказывают о факапах и победах.

Спикером проекта уже были:

Журналистка Янина Соколова , которая делилась с молодежью советами по медиаграмотности во время войны, рассказала, как работают пропаганда и антипропаганда.

Богдан Логвиненко , автор проекта Ukrainer, поделился, что в его проекте работает более 600 волонтеров со всего мира, которые помогают ему создавать крутой продукт и дал рекомендации по украиноязычному контенту, который стоит потреблять.

Блогерша Нина-Украина рассказала о важности популяризации украинской культуры мировому сообществу и дала советы абитуриентам и эмигрировавшим студентам о поступлении в иностранные вузы или продолжении обучения.

Певица Lida Lee рассказала украинцам о своем волонтерском штабе в Виннице и поделилась секретами восстановления и сохранения баланса во время войны.

Иллюстратор, аниматор, автор известных иллюстраций "Герои среди нас" Саша Даниленко рассказал о старте в карьере иллюстратора и о том, почему важно выбирать профессию душой.

Диджейка и автор подкаста "Дневник войны" Дарья Коломиец посоветовала не бояться идти в некомфортное, рисковать и говорила о том, почему важно быть честными перед собой в выборе профессии.

Предпринимательница-ювелирка и благотворительница Валерия Гузема искренне делилась воспоминаниями о школе, студенческих годах, трудностях на пути в выборе профессии, об истории "рождения" собственного бренда и о том, почему бизнес сегодня как никогда должен быть социально ответственным.

Этот диалог – о ценности и помощи в обеих сторонах. Он способен хотя бы на миг "отключить" человека от реальности и "переключить" на помечтать, подумать, научиться новому у своих соотечественников.

Геройками ближайших эфиров станут: писательница Ирэна Карпа, которая расскажет о своем культурном и креативном фронте, о вдохновении и ценности современной украинской литературы и певица Кристина Соловой.

Проект реализуется в рамках программы "Мечтаем и действуем", которая внедряется при финансовой поддержке USAID и исполняется IREX в сотрудничестве с CSR