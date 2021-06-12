Певец и бывший политик Святослав Вакарчук порвал с женой Лялей Фонаревой. Стилист была единственной любовью и музой фронтмена группы "Океан Эльзы", которую он тщательно оберегал на протяжении 20 лет. Каким был образцовый союз, который неожиданно дал трещину, узнавайте далее.

46-летний украинский рокер и бывший руководитель партии "Голос" Святослав Вакарчук всегда откровенен с поклонниками, однако тема личной жизни для него табу. До сих пор точно неизвестно, был ли он женат на Ляле Фонаревой, жил ли со стилисткой в ​​гражданском браке, однако некоторые детали лидер "Океана Ельзи" все же раскрывал. О том, как зарождались и развивались их чувства, читайте дальше.

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История любви Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой

Они познакомились в 90-х годах, когда группа "Океан Эльзы" подхватила первую волну популярности. Тогда музыканты перебрались из Львова в Киев и выбрали имиджмейкером Лялю Фонареву. Накануне она закончила лондонскую школу стилистов Toni & Guy и два года проработала в Великобритании. Святослава Вакарчука стилист покорила с первого взгляда.



Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / Фото Rustars

До романа с лидером "Океана Эльзы" Ляля Фонарева уже была замужем. Ее бывший муж – львовянин Владимир Тарасюк. Он владелец сети парикмахерских салонов, один из самых известных и самых богатых украинских стилистов, который сотрудничал со звездами первого эшелона.

Тарасюк создавал сценические образы Ирине Билык, Славе Каминской и Виктории Смеюхе из "НеАнгелов", Андрею Данилко, Валерию Харчишину и даже самому Святославу Вакарчуку. В браке с ним Ляля Фонарева родила дочь Диану. Девочка появилась на свет в 1993 году.

Личная жизнь Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой вызывает множество дискуссий. Журналисты до сих пор не выяснили, были ли они женаты официально. В 2015 году по сети распространилась информация, что пара заключила брак после 15 лет отношений. Музыкант и стилист якобы сыграли скромную свадьбу во Львове, на которую пригласили только родных и близких. Однако сам лидер "Океана Эльзы" так и не подтвердил слухи.

Более того, пять лет назад в интервью журналу Viva Святослав Вакарчука признавался, что не хочет "делать театральные постановки на тему личных отношений". По его мнению, браки заключаются не в ЗАГСах, а на небесах.

Все браки заключаются на небесах. И я больше ничего не хочу говорить. Это наше внутреннее дело, мы сами разберемся,

– подчеркивал Вакарчук.



Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / Фото Viva

Гражданская жена Святослава Вакарчука определенное время была и фотографом группы "Океан Эльзы", а впоследствии стала арт-директором коллектива. Ляля Фонарева – единственная муза певца. Ей посвящено много песен "Океана Эльзы", которые слушают по всему миру. Любимая артиста даже снялась в проницательном клипе на песню "Холодно".

Океан Эльзы – Холодно: смотрите видео онлайн

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У Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой не родились общие дети. В том же интервью журналу Viva лидер "Океана Эльзы" признавался, что "наверное, время" заводить своих потомков, однако этого так и не произошло.

Говорят, что дети живут внутри нас, и Бог решает, когда они должны появиться на свет. Поэтому я терпеливо жду решения Бога,

– подчеркивал музыкант.

Неудивительно, что дочь любимой от первого брака он воспитывал как родную. Диана получила наилучшее образование: окончила престижную гимназию имени Леси Украинки, что в Печерском районе Киева, Институт международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко и Ноттингемский университет, что в Великобритании.

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В подростковом возрасте Диана снялась в видео "Океана Эльзы" на хит "Без бою", а недавно – выступила продюсером и художником-постановщиком клипа на песню "Знову".

Океан Эльзы – Без бою: смотрите видео онлайн