"Источник вдохновения для мира": звезда "Викингов" показала неопубликованное фото с Зеленским

Голливудская звезда и главная героиня сериала "Викинги" Кэтрин Винник, которая является украинкой, поддержала народ красноречивым фото с президентом. Его она сделала в прошлом году, когда находилась в Киеве.

Известно, что Кэтрин Винник родилась в Канаде семьи украинских эмигрантов. Она прекрасно знает украинский язык, ходила в украинскую школу, в церковь и "Пласт". Сейчас она строит карьеру в Голливуде, но в честь 30-летия независимости Украины она приезжала в Киев вместе с родителями.

К слову Он воюет за свою страну, – Ким Кардашян в разговор рассказала о Зеленском.

Там она побывала на светском мероприятии с президентом Украины и первой леди. С начала вторжения России на территорию страны она ежедневно публикует поддерживающие сообщения в сети и помогает украинцам из-за границы. Накануне она разместила ранее неопубликованное фото с президентскими супругами. На черно-белом снимке посредине стоит Владимир Зеленский, а в двух сторонах – Кэтрин и первая леди. Женщины одеты в роскошные черные платья, а президент – в черном смокинге.

Вместе с президентом Зеленским и первой леди. Вместе с Украиной. Слава Украине!

– написала актриса.



Кэтрин Винник и президентские супруги / Фото из инстаграммы актрисы

Реакция сети

На роскошное черно-белое фото отреагировали поклонники и коллеги звезды. Многие сказали, что восхищаются решимостью украинского президента:

"В последние дни он стал лучшим лидером и человеком, на который равняются люди благодаря его мужеству";

"Мне он так нравится... Источник вдохновения для всего мира";

"Я ничего о нем не знаю, но я видел, как он борется за свою страну, и я восхищаюсь этим!";

"Гордая и сильная нация".

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