Исландия, Литва и Литва: как в первом полуфинале Евровидение поддержали Украину

Вот и завершылся эффектный первый полуфинал Евровидения-2022, прошедший в Турине, Италия. Несмотря на горячие аплодисменты и восторги во время выступления Kalush Orchestra, Украину поддержали друзья из других стран.

Хотя Украине и прочат победу на Евровидении-2022 – у нас 49% шансов на победу от букмекеров – но украинцы одинаково благодарны за любую поддержку от европейцев. Поэтому во время состоявшегося 10 мая эфира первого полуфинала Евровидения солидарность Украине выразили представители Литвы и Исландии!

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Исландия

Во время выступления исландской кантри-группы Systur, исполнявших песню на родном языке, одна из исполнительниц имела на руке изображение украинского флага. Синюю и желтую ленты она приклеила так, чтобы они были видны во время игры на гитаре.



Исландская группа Systur поддержала Украину / Скриншот с видео

Также женщины-музыканты развернули украинский флаг, сидя в "грин-руме" и ожидая результатов первого полуфинала.



Команда Исландии на Евровидении с украинским флагом / Скриншот с видео

Литва

Пописполнительница из Литвы Моника Любинайте недавно общалась с нами на 24 канале и рассказала, что всем сердцем волнуется за Украину. Поэтому после своего выступления в первом полуфинале она разместилась в грин-руме с командой, где кроме флагов своей страны имела в руках украинский.



Моника Лю с украинским флагом в зале ожидания / Скриншот с видео

Латвия

Друзья из Латвии – Citi Zēni, – с которыми 24 канал также пообщался накануне первого полуфинала, поддержали Украину большим сине-желтыми флагами в грин-руме.



Латвийская группа поддержала Украину / Скриншот с видео

Украина искренне благодарит за поддержку друзей в Европе!