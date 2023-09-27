С бойфрендом-иностранцем: Ирина Сопонару рассекретила дату проведения свадьбы

В мае звезде "Женского квартала" Ирине Сопонару сделали предложение. Теперь актриса рассекретила дату, когда они с бойфрендом-иностранцем будут праздновать свадьбу.

Об этом знаменитость спросили в инстаграмм-сторис ее подписчики. Так что Ирина поделилась подробностями о свадьбе. Актриса назвала месяц, когда они с Ризом поженятся.

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Когда Ирина Сопонару планирует свадьбу

Влюбленные хотят сыграть свадьбу в мае. Интересно, что актриса и ее бойфренд выбрали именно этот месяц, ведь в прошлом году Риз сделал предложение Ирине именно в мае. Это довольно символично.



Ирина Сопонару назвала месяц, когда выйдет замуж / Скриншот из инстаграмм-сторис

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