Не с Канье Уэстом: Ирину Шейк увидели возле дома вероятного бойфренда

Российскую модель Ирину Шейк на днях заметили возле дома своего 35-летнего приятеля Вито Шнабеля. С ним женщине приписывали роман в 2020 году. Но Шейк, по странному стечению обстоятельств, вновь была недалеко от дома мужчины.

Папарацци зафиксировали Шейк, когда та выходила из дома Шнабеля в Нью-Йорке. Она прикрывала свое лицо сумкой от папарацци, но им все равно удалось сделать несколько сенсационных снимков. Для возможной встречи с бывшим бойфрендом звезда надела оливковые брюки, черную майку и сандалиями и бежевую сумку-багет. Фото из мегаполиса вы можете посмотреть здесь.

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Еще несколько недель назад Ирине приписывали роман с Канье Уэстом – она ​​провела с ним небольшой отпуск во Франции в день его рождения. Но как сообщали инсайдеры, Ирина попросила его остаться друзьями, поэтому между ними ничего нет. Сейчас рэпер находится в Атланте и дописывает свой долгожданный альбом Donda.

Что известно о романе с Вито Шнабелем?