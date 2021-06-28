У 35-летней Ирины Шейк роскошное тело, которым она щеголяет при любой удобной возможности. Сейчас модель находится на съемках в тропической стране. На песчаном пляже с белым песком она продемонстрировала эротический образ.

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Знаменитость фотографировалась топлес, прикрыв обнаженную грудь руками. Из одежды на ней лишь крошечные стринги оранжевого цвета и стильные босоножки на высоком каблуке. Обувь она подобрала в тон к трусикам.

Ирина Шейк выбрала пикантную позу, присев так, чтобы засветить упругие ягодицы и подтянутые ножки. Модель снималась с мокрыми волосами и без грамма косметики на лице. Естественную красоту и соблазнительные формы звезды оценили более 600 тысяч фанатов.



Ирина Шейк топлес / Фото из инстаграма модели

К слову, недавно Ирина Шейк посветила ягодицами во время рекламной съемки в студии. Тогда модель позировала в смелом боди с декольте и похожих босоножках.