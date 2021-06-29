Ирина Шейк полностью обнажила грудь: сексуальные фото 18+

Всемирно известная модель Ирина Шейк поразила фанатов новыми горячими снимками. В отпуске звезда позировала на пляже, полностью обнажив грудь.

35-летняя знаменитость не теряет возможности похвастаться соблазнительными формами роскошного тела. Она часто обнажается на камеру и заводит сеть чрезвычайно провокационными кадрами.

Горячо Ирина Шейк позировала с обнаженной грудью и на каблуках: горячее фото 18+

Во время отдыха на острове модель устроила фотосессию на пляже. На фоне океана и темного облачного неба Ирина Шейк предстала перед объективом в белых трусиках, которые обнажили аппетитные ягодицы, и стильных сапогах.

Наибольшее внимание привлекло то, что большая грудь модели была полностью обнаженной. Она прикрыла ее, прислонившись к стволу дерева.

Волосы Ирины были мокрыми после плавания, а на лицо она не наносила косметику. Звезда продемонстрировала натуральную красоту и идеальный золотистый загар. Шейк эротично позировала и проникновенно смотрела в камеру.



Ирина Шейк оголила грудь / Фото с инстаграма Ирины Шейк



Ирина Шейк оголила грудь / Фото с инстаграма Ирины Шейк