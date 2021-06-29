Ірина Шейк повністю оголила груди: сексуальні фото 18+

Всесвітньо відома модель Ірина Шейк приголомшила фанатів новими гарячими знімками. У відпустці зірка позувала на пляжі, повністю оголивши груди.

35-річна знаменитість не втрачає нагоди похизуватися спокусливими формами розкішного тіла. Вона часто оголюється на камеру та заводить мережу надзвичайно провокативними кадрами.

Спекотно Ірина Шейк позувала з оголеними грудьми й на підборах: гаряче фото 18+

Під час відпочинку на острові модель влаштувала фотосесію на пляжі. На тлі океану та темного хмарного неба Ірина Шейк постала перед об'єктивом в білих трусиках, які оголили апетитні сідниці, та стильних чоботах.

Найбільше увагу привернуло те, що великі груди моделі були повністю оголеними. Вона прикрила їх, притулившись до стовбура дерева.

Волосся Ірини було мокрим після плавання, а на обличчя вона не наносила косметику. Зірка продемонструвала натуральну вроду та ідеальну золотисту засмагу. Шейк еротично позувала й проникливо дивилася в камеру.



Ірина Шейк оголила груди / Фото з інстаграму Ірини Шейк



Ірина Шейк оголила груди / Фото з інстаграму Ірини Шейк