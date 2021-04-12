Известная британская модель Деми Роуз поделилась с поклонниками эротическим фото с отдыха. Она показала, как каталась по морю в крошечном бикини, и засветила пышные ягодицы.

Сексапильная британская модель Деми Роуз обожает отдыхать на элитных курортах. Там же она устраивает чрезвычайно откровенные фотосессии. На днях звезда опубликовала новое фото и завела свою 16-миллионную аудиторию.

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Эротическое фото Деми Роуз

Игривая британка позировала перед камерой в открытом море, наслаждаясь теплом солнца в теплых краях. Она стояла на гидроцикле, демонстрируя роскошные изгибы тела. Деми Роуз не стесняется показывать публике свои пышные формы.

Для откровенной съемки модель предстала в крошечном салатовом бикини неонового оттенка. Купальник позволил знаменитости похвастаться обнаженными аппетитными ягодицами и грудью. Стройные ножки, которые засветила Деми Роуз, добавляли фото особой пикантности.

Британка распустила длинные волосы и уложила их пышными волнами. На лице соблазнительная Деми Роуз сделала фирменный макияж. Она подчеркнула глаза длинными черными стрелками и накрасила губы бежевым блеском.



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз