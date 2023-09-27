Дисквалифицированная участница "Мисс Украины" подтвердила, что встречается с российским бизнесменом

Из-за связей с россиянами Ирину Пиляеву дисквалифицировали с конкурса "Мисс Украина 2023". Но вместо того, чтобы оправдаться, участниця подтвердила отношения с российским бизнесменом Александром Орловым.

Встречаться пара начала уже во время полномасштабной войны. Кроме Ирины, с конкурса также дисквалифицировали Екатерину Чувашову и Оксану Магеру.

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По словам Ирины, это все клевета, а ее дисквалифицировали незаконно. Девушка заявила, что сейчас получает угрозы.

Пиляева подтвердила отношения с россиянином

Ирина дала интервью, в котором сказала, что гордится отношениями с Орловым. Она назвала Александра "хорошим россиянином".

Интересно, что пара начала отношения в прошлом году, то есть во время полномасштабной войны. Сейчас украинка с любимым живет за границей.

Мы не выбираем, кого нам полюбить. Мы с Александром познакомились задолго до войны в Киеве. Сразу была "искра", но я была в отношениях. Этой весной мы увиделись в Европе и начали общаться. Александр – пример для меня во всем,

– сказала Пиляева.

Ирина не видит ничего плохого в этих отношениях. Ей оказалось достаточно "антивоенной позиции и постов в соцсетях" российского бизнесмена.

Она расхваливает Орлова за его "поддержку Украины". В то время, пока украинцы ценой жизни защищают родину, Ирина цинично издала, что не знает многих людей, которые "так переживаются за Украину, как ее любимый".

Пиляева даже заявила, что может показать на конкурсе "Мисс Мира" идею любви и братства между россиянами и украинцами.

Смотрите интервью с Ириной Пиляевой: видео

Часть украинцев осудили Ирину и подчеркнули, что нет "хороших россиян". Они предполагают, что это интервью заказано бизнесменом. В то же время некоторые подписчики поддержали девушку.

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