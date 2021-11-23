Ирина Горовая объяснила, почему не продюсирует Дантеса и не дает Дорофеевой записать с ним дуэт

Продюсерский центр Mozgi Entertainment занимается самыми популярными артистами украинского шоу-биза, в частности Надей Дорофеевой. Ирина Горовая призналась, что хотела затащить в команду мужа певицы Владимира Дантеса, однако он решил развиваться сам.

В октябре 2019 года Владимир Дантес вернулся в шоу-бизнес как певец. Свой сольный путь он начал с песни "Теперь тебе 30" и завоевал большую фан-аудиторию. Экс-супруга Потапа Ирина Горовая признается, что Mozgi Entertainment не прочь сотрудничать с артистом, но он не соглашается на их предложения.

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Он такой самодостаточный, что я вокруг него танцую, танцую... Он уже не начинающий артист, который просится "пожалуйста, возьмите",

– призналась Ирина Горовая.



Владимир Дантес на сцене / Фото из инстаграма певца

Однако продюсер не обижается на Дантеса. В Mozgi Entertainment якобы готовы инвестировать в творчество Дантеса или помогать в других рабочих вопросах.

"Ира говорила: "было бы прикольно, если бы Вова выпускал треки через нашу компанию". Он уже просто начал сам, и мне тоже нравится, что он сам пробует. Он от этого больше кайфует", – добавила Надя Дорофеева.

Почему Дантес до сих пор не записал дуэт с Надей Дорофеевой

, сейчас Mozgi Entertainment продюсирует всего четырех артистов –как сольного исполнителя.

С тех пор как Владимир Дантес вернулся на сцену, публика ждет его дуэт с женой Надей Дорофеевой. Однако за два года этого до сих пор не произошло. Певица призналась, что Ирина Горовая никогда не предлагала им записать дуэт, а без ее разрешения он не состоится.

Я не знаю, почему мы с Вовой не делаем дуэт. Может потому, что нас все очень об этом просят... Мне так хотелось, чтобы его воспринимали отдельно от меня, а меня – отдельно от него,

– призналась Надя Дорофеева.

Однако звезда всеми силами помогает Дантесу прорваться в первый эшелон шоу-биза. Она даже написала мужу песню Suka, которая вошла в его первый сольный альбом.