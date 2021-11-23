Ирина Горовая объяснила, почему не продюсирует Дантеса и не дает Дорофеевой записать с ним дуэт
Источник:ютуб-канал Маши Ефросининой
Продюсерский центр Mozgi Entertainment занимается самыми популярными артистами украинского шоу-биза, в частности Надей Дорофеевой. Ирина Горовая призналась, что хотела затащить в команду мужа певицы Владимира Дантеса, однако он решил развиваться сам.
В октябре 2019 года Владимир Дантес вернулся в шоу-бизнес как певец. Свой сольный путь он начал с песни "Теперь тебе 30" и завоевал большую фан-аудиторию. Экс-супруга Потапа Ирина Горовая признается, что Mozgi Entertainment не прочь сотрудничать с артистом, но он не соглашается на их предложения.
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Он такой самодостаточный, что я вокруг него танцую, танцую... Он уже не начинающий артист, который просится "пожалуйста, возьмите",
– призналась Ирина Горовая.
Владимир Дантес на сцене / Фото из инстаграма певца
Однако продюсер не обижается на Дантеса. В Mozgi Entertainment якобы готовы инвестировать в творчество Дантеса или помогать в других рабочих вопросах.
"Ира говорила: "было бы прикольно, если бы Вова выпускал треки через нашу компанию". Он уже просто начал сам, и мне тоже нравится, что он сам пробует. Он от этого больше кайфует", – добавила Надя Дорофеева.Заметим, сейчас Mozgi Entertainment продюсирует всего четырех артистов – Надю Дорофееву, Мишель Андраде, группу Mozgi и Потапа как сольного исполнителя.
Почему Дантес до сих пор не записал дуэт с Надей Дорофеевой
С тех пор как Владимир Дантес вернулся на сцену, публика ждет его дуэт с женой Надей Дорофеевой. Однако за два года этого до сих пор не произошло. Певица призналась, что Ирина Горовая никогда не предлагала им записать дуэт, а без ее разрешения он не состоится.
Я не знаю, почему мы с Вовой не делаем дуэт. Может потому, что нас все очень об этом просят... Мне так хотелось, чтобы его воспринимали отдельно от меня, а меня – отдельно от него,
– призналась Надя Дорофеева.
Однако звезда всеми силами помогает Дантесу прорваться в первый эшелон шоу-биза. Она даже написала мужу песню Suka, которая вошла в его первый сольный альбом.Добавим, в прошлом году Дантес признавался, если они с Дорофеевой таки споют в дуэте, то "это будет самая сладкая песня в мире".