Это неправда, – Горова опровергла причастность Потапа к лейблу Pomitni

Ранее продюсер Ирина Горова сообщила, что MOЗGI Entertainment становятся Pomitni. Также она рассказала, что перестала работать с Потапом в рамках их продюсерского центра. Но на днях певец заявил, что "остается акционером компании".

Следовательно, Горова отреагировала на слова Потапа. Она отметила, что артист сказал ложь.

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Ирина Горова опровергла слова Потапа

Продюсер объяснила, что сейчас их с Потапом связывают только родительские отношения, а также бэк-каталог песен, созданный еще до 24 февраля 2022 года.

Хочу официально заявить, что это неправда. Единственное, что меня объединяет с Алексеем, это Андрей, наш сын. И бэк-каталог, наработанный за время существования продюсерского центра до 24 февраля 2022 года. Все то, что делалось после этой даты, это уже моя работа, и Pomitni мы сделали, потому что наши дороги разошлись и мы пошли разными путями, как и договаривались,

– заметила Ирина.

"Я уверена, что это такое прочтение новости, и Алексей имел в виду именно бэк-каталог, который мы до сих пор шерим. Никаких совместных проектов мы сейчас не делаем. У него своя компания, у меня своя. Можно все проверить в официальных источниках", – добавила продюсер.

К слову, на днях Потап впервые за длительное время прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских. Рэпер подчеркнул, что сейчас супруги не так часто бывают вместе. По его мнению, сплетни об их разводе появились именно потому, что они не выкладывали общих фото.

"Каждый занят своими делами и пытается быть максимально полезным там, где он может это сделать. Во-вторых, сейчас моя личная жизнь во многом находится вне социальных сетей. Мне кажется, что сейчас такое время, когда в сети нужно пропагандировать важные социальные меседжи, доносить информацию о войне", – объяснил Потап.