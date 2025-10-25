Ирина Федишин встретилась с начальником ГУР Будановым
- Ирина Федишин встретилась с начальником ГУР Кириллом Будановым.
- Федишин отметила, что Буданов подписал лоты, которые она возьмет с собой в рождественский тур.
Ирина Федишин сообщила, что сегодня встретилась с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым. Певица поделилась некоторыми подробностями.
Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Федишин. Она также опубликовала совместное фото с Будановым.
Не пропустите Все в жизни возможно, – Ирина Федишин заинтриговала разговорами о третьей беременности
Сегодня была особая встреча с Кириллом Алексеевичем Будановым. Человек, который стал символом силы, мудрости и отваги современной Украины. Стратег и Герой, за его внешней сдержанностью – огромная любовь к Украине и преданность своему делу,
– отметила Ирина Федишин.
Певица поделилась, что ей было приятно ближе познакомиться и пообщаться с начальником ГУР. Федишин добавила, что Буданов подписал лоты, которые она возьмет с собой в рождественский тур.
Артистка пообещала позже рассказать, в каких городах и странах в этом году состоится новое рождественское шоу "Украина колядует".
Отметим, что этой осенью Федишин еще выступит в нескольких городах Украины. 18 октября Ирина сыграет концерт в Тернополе, 30 октября – во Львове, 11 ноября – в Ивано-Франковске.
Кто ранее встречался с Кириллом Будановым?
Напомним, недавно Святослав Вакарчук встретился с Кириллом Будановым.
Группа "Океан Эльзы" передала военной разведке партию беспилотников. Их приобрели за средства, собранные во время летних концертов, которые коллектив давал по случаю своего 30-летия. Общая стоимость помощи – 5,6 миллиона гривен.
"Мы искренне благодарны "Океану Эльзы" и всем, кто присоединился к сбору. Каждый дрон в руках военного разведчика – это уничтоженая вражеская техника и ликвидированый оккупант", – сказал начальник ГУР.