Ирина Федишин сообщила об утрате в семье

В семье известной украинской певицы Ирины Федишин произошло горе. Умер ее дедушка Антон. Ему было 80 лет.

Известная украинская певица Ирина Федишин рассказала об утрате на личной странице в фейсбуке. Она призналась, что умер дедушка.

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Ирина Федишин потеряла дедушку

Дедушка исполнительницы, Антон, ушел из жизни в возрасте 80 лет. Его юбилей певица громко отпраздновала в июле.

Сегодня у нас печальные новости… Ушел от нас наш дедушка Антон… А еще в июле мы праздновали его 80-летие. Скучаем… Вечная память… Почивайте с Богом,

– написала Ирина Федишин в фейсбуке.

Дедушка Ирины Федишин с семьей / Фото из фейсбука звезды

Дедушка Ирины Федишин / Фото из фейсбука звезды

В инстаграме Ирина Федишин написала, что 18 ноября состоялись похороны. Она поблагодарила всех поклонников и близких за сочувствие и слова поддержки.

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