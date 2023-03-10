Ирина Федишин сообщила о гибели земляка-бойца ВСУ, которому помогла с авто

Певица Ирина Федишин рассказала о гибели защитника, которому помогла с автомобилем. Николай "Лютый" Макаревич погиб 4 марта, через неделю после того, как артистка послала авто.

Украинская певица Ирина Федишин сообщила о потере на фронте. Она рассказала о гибели Николая Макаревича с позывным "Лютый".

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Ирина Федишин о гибели героя

Исполнительница рассказала, что Николай обратился к ней с просьбой помочь с автомобилем. Артистка через некоторое время передала машину и она 23 февраля уже была на передовом, бахмутском направлении.

Через 6 дней, 2 марта, Николай прислал видео и сообщил, что автомобиль попал под обстрел. Но успело поработать на спасение и эвакуацию собратьев. Увидев сообщение, я ответила, что мы дадим еще автомобиль и спросила "все ли живы?". Ответ задерживался и не поступал…

– рассказала Ирина Федишин.

8 марта волонтеры сообщили Ирине, что Николай погиб 4 марта почти через неделю, как ему поступила помощь.

"Ему исполнилось недавно 35 лет, был командиром роты, 125 бригада, пошел добровольцем. Искренние соболезнования родным. У Николая остались жена, 4-летний сынишка, родители. Почивай с Богом, Герой Украины".

Ирина Федишин о погибшем бойце: видео

Редакция 24 Канала выражает соболезнование близким погибшего героя. Вечная память.

Ирина Федишин добавила, что Николай писал ей слова поддержки, когда артистка потеряла брата. Теперь она поддержала его родных. Артистка призналась, что боец был еще и ее земляком.

Напомним, в феврале Ирина Федишин сообщила о горе в семье. Погиб ее двоюродный брат Роман Климкович. Он отдал жизнь за Украину в боях за Соледарь, ему было 34 года.