Ирина Федишин на шопинге с сыновьями: фото повседневного образа певицы
Источник:инстаграм Ирини Федишин
Украинская певица Ирина Федишин вместе с сыновьями отправилась за покупками. Она опубликовала фото из торгового центра в личном блоге. Показала поклонникам look of the day.
Ирина Федишин в перерыве между гастролями проводит время с детьми. В инстаграме она опубликовала новый снимок, на котором изображена с сыновьями.
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Повседневный образ Ирины Федишин
Для поездки в торговый центр исполнительница выбрала комфортное платье. Она предстала перед камерой в сером спортивном костюме, состоящем из худи с капюшоном и брюк. Такую одежду артистка решила совместить с белыми кроссовками. На плече была маленькая белая сумочка с красным ремешком.
Волосы Ирина уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нежно-розовой помадой на губах.
"Сегодня у нас был интересный шопинг", – написала Ирина под фото.
Ирина Федишин с сыновьями / Фото с инстаграма певицы
Поклонники Федишин всегда активно комментируют ее публикации. Не было исключения и на этот раз.
- "Самые лучшие!"
- "Сыночки просто красавцы!"
- "Какие вы все замечательные! Старший так подрос!"
- "Крутая!"