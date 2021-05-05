Популярная украинская артистка Ирина Федишин обнародовала серию очаровательных кадров на личной странице. Она продемонстрировала стильный образ, который сразу же покорил сеть.
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Образ Ирины Федишин
Новые фото знаменитость сделала во время весенней прогулки по родному городу. Она позировала перед объективом на фоне Львовского национального академического театра оперы и балета.
Ирина Федишин появилась в бело-мятном костюме, который подчеркивал фигуру. Сверху певица накинула длинный кардиган с синими полосками.
Наряд звезда соединила с белоснежными ботинками на массивной подошве. Она дополнила образ массивным изумрудным браслетом.
Длинные белокурые волосы Ирина Федишин уложила пышными локонами, а на лице сделала макияж. Артистка подчеркнула глаза темными тенями и накрасила губы розовой помадой.
Для просмотра фото листайте вправо:
Поклонники с восторгом реагируют на новые фотографии Ирины Федишин:
- "Прекрасная как всегда";
- "Красивая женщина";
- "Вы невероятная".