Ирина Федишин привезла куличи и автомобили на Донбасс: реакция защитников попала на видео

После Пасхи Ирина Федишин поехала в Донецкую область к защитникам. С ней был муж Виталий Човнык. На Восток они привезли автомобили, куличи, а певица еще и выступила с концертом под открытым небом.

Звездные супруги посетили позиции ВСУ недалеко от Бахмута – город Константиновка, в который добрались через Краматорск и Славянск. Эти населенные пункты расположены менее чем в 30 километрах от самой горячей точки на передовой.

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Ирина Федишин съездила на Донбасс с мужем

Ирина Федишин приехала не с пустыми руками, а с пикапами, деньги на которые собирает на своих концертах. Боевой дух воинов артистка поддержала своими песнями.

Поехали к ребятам – поддержать, попеть, раздать куличи и лично отвезти автомобили. Эти эмоции останутся в сердце навсегда. Гордимся такими сильными, красивыми защитниками. Вы лучшие. Спасибо матерям за таких мужественных парней,

– прокомментировала Ирина Федишин.

Ирина Федишин в Донецкой области / Фото из инстаграма певицы

Ирина Федишин была в Славянске / Фото с инстаграма певицы

Военные тоже поблагодарили Ирину Федишин – не только за авто, но и за хорошее настроение: "За доброту, за то настроение, которое вы сегодня принесли нам. Вы видите, такого не придумаешь, постановки такой не сделаешь. Это от всего сердца". Из видео видно, что защитники действительно "отрывались" под ее песни – танцевали, обнимались, подпевали.

Напомним, в феврале в боях за Соледар погиб двоюродный брат Ирина Федышин Роман Климкович. Ему было 34 года, а в последний раз они виделись 25 января на ее сольном концерте в Трускавце. Певица обещала, что теперь все ее выступления будут в память о брате.

В конце марта певица говорила, что тело Романа до сих пор не смогли забрать с поля боя. Он погиб в окопе, где оцепление с трех сторон. Крайне щемяще то, что Ирина Федишин до сих пор не рассказала 83-летней бабушке, "что ее любимчик Ромчик погиб". Она боится, что родная не перенесет это трагическое известие.