Ирина Федишин сделала сюрприз военному на день рождения: "Пришел на кухню, а там мы"

Украинская певица Ирина Федишин приехала в Изюм. Артистка поделилась милой историей, как сделала сюрприз украинскому защитнику на его день рождения.

После Пасхи Ирина Федишин уехала в Донецкую область к защитникам. На Восток они привезли автомобили, также певица выступила с концертом под открытым небом для ВСУ.

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Звезда рассказала, что они были на Донбассе, ночь застала их в Изюме. Парамедики гостеприимно приняли звезду и угостили завтраком.

Утро было не только вкусным, но и веселым. У одного бойца накануне был День Рождения, собратья пошутили, что пригласили Ирину Федишин. Защитник не знал о моем приезде. Проснулся утром, пришел на кухню, а там мы,

– рассказала Федишин.

По ее словам, они все с чаем, печеньем и во весь голос пели ему "многие и благие лета". "Сюрприз удался", – отметила артистка.



Ирина Федишин устроила сюрприз военному / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

К слову, в феврале в боях за Соледар погиб двоюродный брат Ирина Федышин Роман Климкович. Ему было 34 года, а в последний раз они виделись 25 января на ее сольном концерте в Трускавце. Певица обещала, что теперь все ее выступления будут в память о брате.

Кроме того, певица недавно рассказала о гибели защитника, которому помогла с автомобилем. Николай "Февраль" Макаревич погиб 4 марта, через неделю после того, как артистка отправила авто.