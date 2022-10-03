Ирина Федишин очаровала редким фото с родителями

Певица Ирина Федишин приветствовала маму с днем рождения. По этому случаю артистка впервые за длительное время опубликовала общую фотографию с самыми родными.

В настоящее время Ирина Федишин часто выступает на благотворительных гастролях за границей. Однако она продолжает делиться с поклонниками яркими семейными моментами.

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Редкое фото Ирины Федишин с родителями

В день рождения матери исполнительница опубликовала редкое фото, на котором позировала с родными. По всей вероятности, это селфи Ирина сделала во время совместного отдыха в Карпатах. До войны семья любила ездить в общие отпуска, проводить время вместе.

Мама, поздравляю с днем рождения. Сегодня среди всех трудных новостей, когда, как никогда, понимаю ценность каждой минуты, хочу еще раз сказать, что люблю вас и папу очень сильно. Пусть Господь дарит крепкое здоровье, долгие, счастливые годы жизни и мир и победу нашей Украине,

– написала Ирина под фото.



Ирина Федишин с родителями / Фото из инстаграмма певицы

На фотографии все трое искренне улыбаются. Теперь понимаем, что каждое мгновение с семьей – неоценимо. Поэтому упоминания о довоенной жизни вызывают приятные воспоминания и еще большее желание как можно скорее победить.

В комментариях подписчики Ирины присоединяются к поздравлениям ее мамы.