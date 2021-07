Ирина Федишин повторила образ на свадьбе: фото в цветочном платье

Популярная певица из Львова Ирина Федишин вместе с мужем побывала на свадьбе у родственницы. Для торжественного события звезда выбрала изысканное длинное платье с цветочным принтом, которое уже надевала прошлым летом.

Ирина Федишин не только талантливая артистка, но и пример для многих женщин. Она часто показывает свой look of the day и варианты аутфитов для праздничных событий.

На выходных звезда с мужем отправилась в Тернопольскую область, где в семье певицы была свадьба. Особое внимание Ирина уделила внешнему виду.

Праздничный образ Ирины Федишин

На празднование народная любимица приехала в длинном цветочном платье фасона "рыбка". Приталенный наряд с откровенным декольте безупречно подчеркнул стройную фигуру Федишин и обнажил ее хрупкие плечи. Особого шарма добавил цветочный принт. Такой look певица соединила с обувью на высоком каблуке.

Ирина вложила длинные белокурые волосы в роскошные локоны. Свой образ она решила довершить аксессуарами – лаконичным ожерельем и массивными серьгами с цветами. Исполнительница всегда уделяет особое внимание макияжу. На этот раз она накрасила веки коричневыми тенями, а на губы нанесла матовую красную помаду, которая гармонично соединилась с аутфитом.

В этом платье Ирина уже публиковала фото. В прошлом году она надевала его на день рождения младшего сына Олега. Тогда она вложила волосы в голливудские локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах.