Ірина Федишин повторила образ на весіллі: фото у квітковій сукні

Популярна співачка зі Львова Ірина Федишин разом із чоловіком побувала на весіллі у родички. Для урочистої події зірка обрала вишукану довгу сукню з квітковим принтом, яку вже одягала минулого літа.

Ірина Федишин є не лише талановитою артисткою, а й прикладом для багатьох жінок. Вона часто показує свій look of the day та варіанти аутфітів для святкових подій.

На вихідних зірка з чоловіком відправилася у Тернопільську область, де в родині співачки було весілля. Особливу увагу Ірина приділила зовнішньому вигляду.

Святковий образ Ірини Федишин

На святкування народна улюблениця приїхала в довгій квітковій сукні фасону "рибка". Приталене вбрання з відвертим декольте бездоганно підкреслило струнку фігуру Федишин і оголило її тендітні плечі. Особливого шарму додав квітковий принт. Такий look співачка поєднала зі взуттям на високих підборах.

Ірина вклала довге біляве волосся у розкішні локони. Свій образ вона вирішила довершити аксесуарами – лаконічним намистом і масивними сережками з квітами. Виконавиця завжди приділяє особливу увагу макіяжу. Цього разу вона нафарбувала повіки коричневими тінями, а на губи нанесла матову червону помаду, яка гармонійно поєдналася з аутфітом.

У цій сукні Ірина вже публікувала фото. Минулого року вона одягала її на день народження молодшого сина Олега. Тоді вона вклала волосся в голлівудські локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і нюдовою помадою на губах.